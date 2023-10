Vincent Bruins

Donderdag 5 oktober 2023 12:57

Charles Leclerc wordt al sinds 2016 door Ferrari gesteund en komt sinds 2019 voor de Scuderia uit in de Formule 1. Hij heeft aangegeven dat hij het team alleen zal verlaten, als hij niet meer in het project gelooft.

De Monegask werd in 2016 kampioen in de GP3 Series en een jaar later sleepte hij de titel binnen in de FIA Formule 2. In 2018 zorgde Ferrari ervoor dat Leclerc bij Alfa Romeo-Sauber terecht kon. Hij maakte een ontzettend goede indruk met puntenfinishes in de helft van de Grands Prix en hij scoorde ook vier keer zoveel punten vergeleken met zijn meer ervaren teamgenoot Marcus Ericsson. Leclerc wisselde vervolgens met Kimi Räikkönen van stoeltje en zo kwam hij bij Ferrari terecht voor 2019. Hij heeft ondertussen vijf overwinningen achter zijn naam staan. Zijn contract met de Italiaanse renstal loopt af aan het einde van 2024.

Rode auto

"Het is altijd de rode auto voor mij geweest, al vanaf jongere leeftijd," vertelde Leclerc tegenover The Race. "Maar dat is niet de enige reden waarom ik verbonden ben aan Ferrari. Ik ben ook ontzettend dankbaar voor alles wat ze voor me hebben gedaan. Ik ben er ook van bewust dat Nicolas Todt [manager] me vanaf 2011 heeft geholpen, maar zonder Ferrari had ik de Formule 1 niet bereikt. En ze hebben mij altijd gesteund, wanneer ik dat nodig had. Ferrari is simpelweg speciaal. Wanneer je bij Ferrari terechtkomt, en je doet een rondje door de fabriek en je spreekt mensen, dan voel je iets dat heel speciaal is. Je kan de hoeveelheid passie en hoeveel dit voor hen betekent begrijpen."

Vertrek nog niet aan de orde

Al weet Ferrari ondertussen wat het verkeerd heeft gedaan met de SF-23-bolide en is het gat naar Red Bull Racing nog altijd relatief groot, toch heeft Leclerc vertrouwen in de Scuderia. "Dit is hoe ik het zie," vervolgde de 25-jarige uit Monte Carlo. "Wanneer ik niet meer in het project geloof, dan is dat waarschijnlijk het moment waarop ik moet vertrekken. Dat zijn namelijk de situaties waarin je niet het maximale uit jezelf kan halen en dat je het team niet zoveel helpt als dat nodig is. Maar dat is momenteel zeker niet het geval. Ik heb nog nooit zoveel geloofd in het project als ooit tevoren. Zeker nu Fred is gearriveerd." Frédéric Vasseur is sinds afgelopen winter de nieuwe teambaas van Ferrari. "Het is duidelijk dat ik wil winnen. Maar ik geloof in dit project en ik ben er zeker van dat we de juiste kant op gaan."