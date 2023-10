Brian Van Hinthum

Woensdag 4 oktober 2023 16:48

Het Formule 1-circus keert het komende weekend na een jaar afwezigheid terug in Qatar op het Lusail International Circuit, de zeventiende ronde van dit wereldkampioenschap. Tom Coronel is niet zo onder de indruk van het circuit in het Midden-Oosten en noemt het 'een sfeerloze baan'.

Het Lusail International Circuit is in 2004 gebouwd en er werd sindsdien voornamelijk in de MotoGP gebruikt. Vanaf 2021 - mede door de door corona overhoop geraakte kalender - vormt het ook de thuisbasis voor de Grand Prix van Qatar. Dat beviel goed en de organisatie wist een tienjarig contract in de wacht te slepen. In 2022 was de koningsklasse niet aanwezig in Qatar, daar het land het wereldkampioenschap voetbal organiseerde. In eerste instantie was het de bedoeling dat er vanaf 2023 op een nieuw te bouwen stratencircuit in Doha gereden zou gaan worden, maar voorlopig is er gekozen om in Losail te blijven, zij het met de nodige aanpassingen.

Qatar door corona

Zo werden onder meer de pitstraat en het asfalt van het Lusail International Circuit aangepakt en zijn we daar het komende weekend dus weer te gast. Coronel was zelf ook ooit aanwezig om daar te racen, maar is niet heel positief. “Ja. Losail. Dat we daar überhaupt naartoe gingen was natuurlijk dankzij covid. Ik heb er gereden, maar was niet heel enthousiast. Het was voor het eerst dat wij onder kunstlicht reden. Ik ben er een aantal keer geweest, maar er wordt niet genoeg geracet, dus de baan is heel stoffig en er is maar één ideale lijn. Dat maakte het minder heftig dan ik dacht", vertelt hij aan FORMULE 1 MAGAZINE.

Sfeerloos

Daar waar races in bijvoorbeeld Zandvoort en Monza een groot feest voor de supporters organiseren, is dat in Qatar volgens Coronel wel anders. “Ik mis hier ook de sfeer. Dit is typisch zo’n circuit: if we pay, you drive. Het is en voelt heel standaard allemaal. Ik had wel moeite de baan te leren kennen, had een paar keer dacht ik dacht: 'o nee, ik ben hier, o nee, nu hier'. Omdat er geen herkenningspunten zijn, niks omheen staat. Sfeerloos, een sfeerloze baan. Dat is wat ik hier voel.”