Zaterdag 4 februari 2023 15:27

Het Formule 2-team van MP Motorsport gaat zich opmaken voor het nieuwe jaar, waarin het als de verdedigend kampioen van start zal gaan. Met Dennis Hauger en Jehan Daruvala beschikt het team over twee talentvolle Red Bull-junioren en hoopt de renstal de titel te kunnen gaan prolongeren.

Teambaas Sander Dorsman is blij met de continuïteit voor het nieuwe seizoen, want buiten de rijders om is het team nog compleet. "In principe hebben we het geluk dat we qua technische staf exact dezelfde groep mensen hebben. Een groep die al best wat jaartjes met elkaar samenwerkt. De monteurs werken al jaren bij ons en die houden we. Die blijven gewoon lekker allemaal Formule 2 en Formule 3 doen", legt Dormans uit.

Felipe Drugovich, Formule 2-kampioen

Het afgelopen seizoen was de betrouwbaarheid een sterk punt, maar er zal meer nodig zijn om de titel in 2023 succesvol te verdedigen. "Qua betrouwbaarheid moet het gewoon een copy-paste zijn van afgelopen seizoen. Qua performance is het altijd moeilijk. Formule 2 is een super competitief kampioenschap. De kleinste details kunnen de grootste verschillen maken."

Kunstje herhalen

Ondanks dat het team op papier alles goed gezet kan hebben, wordt de titelstrijd op de baan uitgevochten. Dorsman moet erkennen dat zijn team er op gebrand is om in 2023 weer met de titel naar huis te gaan. "Dit soort dingen werkt altijd verslavend. Winnen werkt verslavend in dit spelletje, dus natuurlijk willen we dit nog een keer doen en daar gaan we alles op alles opzetten."

Werkplaats MP Motorsport

Ook in de opstapklasse naar de Formule 1 toe wordt er getest. Vanaf 14 tot en met 16 februari zal het team aanwezig zijn in Bahrein. "We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor Bahrein. De eerste test hebben we daar dan ook. Ik denk dat we er goed voor staan en we zijn heel enthousiast over onze rijders line-up, zowel Formule 2 als Formule 3, dus we hebben er wel hoge verwachtingen van", legt Dorsman uit.

Hauger bij MP Motorsport

Voor Red Bull-junior Hauger wordt het zijn tweede seizoen in de Formule 2. In het eerste jaar reed hij voor Prema Racing en wist hij uiteindelijk twee zeges bij te schrijven en daarnaast nog twee podiumplekken te pakken. Het lijkt erop dat Hauger dan ook klaar is om als opvolger van Drugovich, voor de titel te gaan strijden.

Dennis Hauger

"Zijn doelstelling is om voor het kampioenschap te vechten. Of je dan vervolgens ook kampioen wordt, dat is natuurlijk een tweede. Net wat ik zeg, het is een super competitief kampioenschap, waarin ook een heleboel andere factoren een rol in gaan spelen. Maar goed, zijn doelstelling is in ieder geval om voor het kampioenschap mee te strijden", zo wijst de teammanager naar het doel. Naast Hauger is ook Daruvala aan boord gekomen. De Indiase coureur gaat bij MP Motorsport aan zijn vierde seizoen in de Formule 2 beginnen.

Uiteindelijk komt het team in diverse kampioenschappen uit en Dorsman wijst ook naar de geluksfactor: "We willen natuurlijk overal kampioen worden, maar laten we eerst maar eens het seizoen aftrappen en dan moet alles natuurlijk ook een beetje naar je toevallen."

Bekijk het hele interview met Dorsman in de video hieronder:

