Jordy Stuivenberg

Dinsdag 3 oktober 2023 17:33

We kunnen moeilijk stellen dat AlphaTauri aan een goed seizoen bezig is, maar in 2024 zou alles zomaar alles kunnen zijn. Helmut Marko liet al weten dat de banden met Red Bull aangehaald worden en dat volgend seizoen elk mogelijk onderdeel uitgewisseld gaat worden.

Dat betekent echter niet dat de aero-afdeling van AlphaTauri achterover kan leunen, omdat de tekeningen van de RB19 in de winter doorgefaxt worden. Technisch directeur Jody Egginton claimt zelfs dat er helemaal niet zoveel verandert. “We werken op deze manier samen sinds 2019: wij kiezen de onderdelen die we willen uit de selectie die we mogen maken. Daarin zit elk jaar verschil en dat zal dus ook in 2024 het geval zijn. Vergelijk je het met dit jaar, dan gebruiken we meer onderdelen, maar het is niet heel veel anders dan andere jaren.”

Tegen Marko in

Egginton gaat daarmee in tegen de woorden van Marko, die juist wilde benadrukken dat er wel veel gaat veranderen in de samenwerking tussen Milton Keynes en Faenza. “Als je onderdelen koopt van een ander team, dan moet je de financiën in de gaten houden. We moeten zo optimaal mogelijk gebruik maken van wat ons ter beschikking gesteld wordt. In 2020 en 2021 was de auto snel, toen had niemand het erover."

Niet de snelste auto

“We worden nu door Red Bull aangemoedigd zoveel mogelijk onderdelen te gebruiken. Het is goed om te weten dat de mensen daar achter ons staan en beide teams maximaal wil laten presteren onder de huidige reglementen. Ons concept is niet zoveel anders dan bij andere teams, ook al hebben we niet de snelste auto. We weten welke kant we op willen, we zullen alleen stelselmatiger onze doelstellingen moeten halen.”