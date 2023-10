Brian Van Hinthum

Maandag 2 oktober 2023 13:53

Het team van Mercedes merkte tijdens de Grand Prix van Japan dat er een aantal scheurtjes ontstonden in de onderlinge strijd tussen Lewis Hamilton en George Russell. Het tweetal vocht stevig met elkaar op de baan en alles ging maar net goed. Peter Windsor heeft het idee dat er een 'ongebalanceerd team' is ontstaan.

Het ging allemaal maar net goed tijdens de Grand Prix van Japan voor het team van Mercedes. Russell en Hamilton kwamen elkaar meermaals tegen op de baan, om daar het gevecht voor positie aan te gaan. Uiteindelijk besloot men om Hamilton de gelegenheid te geven om erlangs te gaan. Dat leek echter wel wat lang te duren, waardoor Russell met zijn mindere banden in de problemen kwam met Carlos Sainz. Na afloop liet het tweetal zich dan ook kritisch uit over de beslissingen en ook op de boardradio klonk onvrede.

Hamilton wilde Bottas

Windsor heeft de nodige bedenkingen bij de huidige line-up van Mercedes met Hamilton en Russell. Eerder liet de voormalig teammanager al weten dat Hamilton veel liever Valtteri Bottas had behouden in plaats van de komst van Russell en daar gaat hij nu wat dieper op in. "Het punt is dat je dit ook in de context moet plaatsen dat Lewis eindeloos tegen Toto heeft gezegd dat ze Valtteri moesten behouden. Toto zei dan dat ze de nieuwe generatie in huis wilden halen en George de nieuwe generatie was die sneller kon rijden. Daarvoor geef ik de schuld aan de pers, die zeiden dat Valtteri niet snel genoeg was en George sneller was."

Red Bull

Hij vervolgt: "Ik wil dus terugkomen op mijn punt. Wanneer je Lewis hebt, heb je George helemaal niet nodig. Wanneer je George hebt, heb je Lewis helemaal niet nodig. Het is een ongebalanceerd team. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Dat is het grote probleem." Windsor stipt aan dat het bij Red Bull wél goed zit. "Wanneer je Max hebt, heb je George niet in de andere auto nodig. Dan heb je genoeg aan een Pérez. Dat is één van de redenen waarom Red Bull zo goed is. Je hebt niet iemand nodig die beter is dan Pérez, want je hebt Max al. Wanneer je Lewis hebt, heb je een Valtteri nodig. Dat is het probleem."