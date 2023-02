Brian Van Hinthum

Woensdag 1 februari 2023 11:05

Mohammed Ben Sulayem beleeft als FIA-president niet de meest rustige weken uit zijn nog korte loopbaan. De voorzitter wordt met controverse na controverse in verband gebracht en ligt veelvuldig onder vuur. Ferrari-teambaas Fred Vasseur denkt dat de storm over een maand wel gaat liggen.

Het zijn geen al te lekkere weken voor Ben Sulayem. De voormalig coureur haalde de woede van Liberty Media en de Formule 1 op de hals door openbaar een soort van prijs te drukken op een eventuele verkoop van de koningsklasse, nadat bekend werd dat Saoedi-Arabië de sport voor twintig miljard dollar zou willen overnemen. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij de eerste partijen, die hem in een stevige brief daarop aanspraken. "Wij zijn van mening dat deze opmerkingen, gemaakt vanaf het officiële social media-account van de FIA-voorzitter, op onaanvaardbare wijze inbreuk maken op die rechten", viel er onder meer te lezen in de brandbrief aan de FIA-president.

Artikel gaat verder onder video

Opeenstapeling

Het was niet de enige partij waarbij Ben Sulayem de woede op zijn hals haalde. De man uit de Verenigde Arabische Emiraten kreeg het verder ook nog aan de stok met een mensenrechtenorganisatie uit Bahrein en zelfs met de Britse politiek. Vanuit het Britse Hogeruis kreeg Ben Sulayem een boze brief aan zijn adres, waarin men eiste dat hij antwoord zou geven op een eerdere brief uit maart 2022. Vervolgens kwamen er ook nog oude seksistische opmerkingen die ooit op een website van Ben Sulayem prijkten aan het licht.

Vasseur in de bres

Kortom: geen beste winterstop voor de FIA-president. Hij krijgt nu echter bijval van nieuwbakken Ferrari-teambaas Vasseur. De Franse voorman denkt dat de hele storm rondom Ben Sulayem wel gaat liggen als we dadelijk weer gaan racen en er écht nieuws te melden van, zo vertelt hij aan Autosport. "Ik weet zeker dat zodra we de auto's op de baan neerzetten, dit hele gedoe wel wat van het scherm zal verdwijnen. Natuurlijk blijven er discussies gaande, zoals altijd het geval is. Ik hoop echter dat het ons lukt om ons te blijven focussen op het sportieve gedeelte."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)