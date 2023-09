Redactie

Zaterdag 30 september 2023 08:44 - Laatste update: 09:00

Regerend wereldkampioen Max Verstappen mag zaterdag alweer 26 kaarsjes uitblazen. De Nederlander geniet momenteel van een weekend pauze in de Formule 1, maar is een jaartje ouder geworden.

Verstappen debuteerde in 2015 op zeventienjarige leeftijd in de Formule 1. Daarmee is hij nog altijd de jongste debutant ooit in de koningsklasse. Het was een gewaagde zet van Helmut Marko en de leiding van Red Bull Racing. Hoewel het talent wel te bespeuren was bij de Limburger, was het nog altijd een gokje of dat allemaal tot zijn recht zou komen in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Meest succesvolle Nederlandse F1-coureur

Inmiddels heeft de Nederlander die torenhoge verwachting volledig weten waar te maken. Want met 48 overwinningen, 29 pole positions, 92 podiumplekken en tien overwinningen op een rij in 2023, is Verstappen verreweg de meest succesvolle Nederlandse coureur in de Formule 1, aller tijden. Daar komen nog eens de twee wereldtitels bovenop, waarbij de Limburger in Qatar zijn derde kampioenschap kan gaan binnenslepen. GPFans wenst Verstappen een fijne verjaardag toe.