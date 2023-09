Brian Van Hinthum

Vrijdag 29 september 2023 16:40

In maart werd voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos op gewelddadige wijze vlak voor zijn huis beroofd van een duur Rolex-horloge. Inmiddels zijn er twee verdachten die te maken hebben met de roof opgepakt én is de rechtszaak tegen de twee mannen gestart. Zij horen nu straffen tot dertig maanden cel tegen zich geëist worden.

Het was destijds een nare ervaring voor Doornbos, die in de nacht van 17 op 18 maart op gewelddadige wijze beroofd werd van zijn kostbare bezittingen. De voormalig Formule 1-coureur werd door twee mannen opgewacht bij zijn huis in Amsterdam en werd vervolgens aangevallen nadat hij zijn auto had geparkeerd en uitstapte. Later zou blijken dat de criminelen een tracker onder zijn auto hadden geplaatst, al had Doornbos die auto op dat moment niet in gebruik. De 41-jarige coureur kreeg klappen en werd zelfs met een knuppel tegen zijn hoofd geslagen.

Twintigjarige verdachte

"Wetend wat er staat te gebeuren wordt hij geslagen, mishandeld. Hij kon niet weg. Dat moet vreselijk voor hem zijn geweest", zo blikt justitie nu tijdens het proces terug op de gewelddadige roof, waarbij ook de telefoon van Doornbos afhandig werd gemaakt. In eerste instantie liep het onderzoek op een dood spoor, maar de eerder genoemde tracker bood uiteindelijk de opening tot het vinden van één van de verdachten, Jaydon J. [20]. Dat weet RTL Boulevard te melden. Het spoor van de tracker leidde naar de nog altijd gebruikte telefoon van J. Ook werden er op zijn telefoon foto's gevonden van een man die poseerde met de gestolen Rolex Daytona, waar het volgens justitie J. is die op de foto staat.

Geld, geld, geld

De eerste verdachte heeft een eis van dertig maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, tegen zich gehoord. Op de bewuste tracker vond men het DNA van Amir A. [27], die verdacht wordt van betrokkenheid bij de roof. A. wordt wegens de gevonden bewijzen gezien als 'medeplichtig aan de roof', waarbij hij ook een rol speelde in de voorbereidingen. Daarvoor hoorde de 27-jarige 28 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk, tegen zich eisen. "En waar gaat het om? Puur om geld. De gedachten hadden voor ogen: geld, geld, geld. Het geweld en de angst hebben ze op de koop toegenomen", zegt het Openbaar Ministerie in de analyse over de zaak. Later op de vrijdag spreken de advocaten van de verdachten nog in de rechtszaal.