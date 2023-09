Remy Ramjiawan

Vrijdag 29 september 2023 07:04 - Laatste update: 08:57

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft aangegeven dat het 'ideaal' zou zijn als de toekomstige teamgenoot van Max Verstappen uit de huidige talentenpool van het team zou komen. De teambaas flirt hier en daar met Lando Norris, maar kijkt in eerste instantie binnen de eigen organisatie.

Het gaat er toch wel op lijken dat er na 2024 geen plek meer voor Sergio Pérez is bij Red Bull Racing. De Mexicaan staat er voorlopig nog altijd goed voor, want het constructeurskampioenschap is in 2023 al binnengehaald en 'Checo' bezet nog altijd de tweede plek in het klassement. Toch lijkt het team in 2025 een andere kant op te willen gaan en Daniel Ricciardo lijkt te worden klaargestoomd bij AlphaTauri om op den duur het zitje te gaan overnemen. Wel heeft Horner in de afgelopen maanden Lando Norris geprezen en een mogelijke overstap van de Brit wordt ook niet uitgesloten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko wordt in Mexico verdedigd voor opmerking over Pérez: "Hij wil coureurs motiveren"

Talentenpool

Het zusterteam van AlphaTauri, het opleidingsteam van Red Bull Racing, kende in 2023 toch wel wat problemen met de coureurs. Zo werd Nyck de Vries aan het begin van het seizoen naast Yuki Tsunoda gestald, maar werd de Nederlander na tien races te licht bevonden. Ricciardo is de vervanger van de voormalig Formule E-kampioen, maar hij raakte geblesseerd tijdens de tweede vrije training in Zandvoort. Om het plekje van Danny Ric in te nemen is Liam Lawson naar voren gehaald en de Nieuw-Zeelander zit dicht op de tijden van zijn Japanse teamgenoot. Tijdens de race op Suzuka wist hij zelfs voor de 23-jarige Japanner te eindigen.

Eerst binnen eigen team kijken

In een gesprek met Sky Sports F1 zei Horner dat hij prioriteit zal geven aan de groep coureurs binnen zijn eigen renstal, voordat hij buiten het team gaat kijken. "Max opereert op zo'n niveau dat zijn vertrouwen, zijn inzet en zijn talent op dit moment absoluut zijn en het is moeilijk voor te stellen dat iemand hem zou verslaan met hetzelfde materiaal. Maar er is geweldig talent en natuurlijk willen we de beste twee coureurs die we kunnen opstellen. Idealiter komt dat dus uit de talentenpool die we hebben, en als we denken dat die capaciteit er niet is, dan kijken we daarbuiten wie er beschikbaar is", aldus Horner.