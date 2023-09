Remy Ramjiawan

Donderdag 28 september 2023 20:07 - Laatste update: 20:07

Niet heel Mexico stond op zijn achterste poten toen dr. Helmut Marko over Sergio Pérez vertelde dat zijn kwakkelende vorm wellicht aan zijn roots te danken was. Commentator Fernando Tornillo wijst namelijk naar Marko als een harde man die vooral zijn coureurs wil motiveren.

In aanloop naar de Grand Prix van Singapore toe liet de Red Bull-adviseur zich uit over de vorm van de Mexicaanse coureur. Daarbij wees hij naar de roots van Pérez. Die opmerking viel niet zo goed in Mexico, waarbij Marko werd uitgemaakt voor racist. De tachtigjarige Oostenrijker heeft na de ophef zijn excuses bij Pérez aangeboden, die zelf aangaf dat hij de opmerking niet als een belediging heeft geïnterpreteerd. Ook heeft de FIA zich erover gebogen en de autobond wees in een schriftelijke waarschuwing naar de verantwoordelijkheid van de Red Bull-topman.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alpine-teambaas Famin reageert op woedende Gasly tijdens teamorder in Japan

'Marko is een provocateur'

Toch is niet iedereen verbolgen over de opmerking van Marko, want Tornillo plaats het bij ESTO in een ander daglicht. "Hij [Marko] is een provocateur, hij gaat niet veel problemen maken met wat hij zegt. Wat hij echt wil doen is de coureurs motiveren, maar hij is erg hard." Daarnaast wijst hij naar de bijbedoelingen van Marko: "Ik denk dat hij het doet om de coureurs te prikkelen, zodat ze er meer uit halen en met lef en inspanning beter worden."

Hij doet dit bij iedereen en niet alleen bij Pérez

De opmerking viel slecht omdat Marko daarmee alle Mexicanen afschreef, maar zo bedoelde hij dat niet, legt Tornillo uit: "Hij doet dit bij iedereen en niet alleen bij Checo. Alleen over Verstappen zegt hij geen slechte dingen, maar dat is omdat Verstappen hem geen redenen geeft. Hij [Marko] moet hem [Verstappen] wel als een verwend kind behandelen, anders worden ze er zelf door benadeeld als Verstappen besluit om naar een concurrent over te stappen. Dus ze moeten zorgen dat hij daar blijft", zo stelt hij. Daarnaast heeft Tornillo nog een advies voor de fans van Pérez die niet te spreken zijn over de opmerking. "Je kan de opmerking beter gewoon met een glimlach accepteren."