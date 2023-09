Elena Popova

Donderdag 28 september 2023 21:20

Adrian Newey heeft spijt over de noodlottige dag in 1994, waarbij Williams-coureur Ayrton Senna tragisch omkwam in een crash. De Brit ziet zijn fout met betrekking tot de aerodynamica van de auto in en zou het ontwerp achteraf gezien anders hebben aangepakt.

Newey, technisch directeur bij Red Bull Racing, wordt ook wel het 'meesterbrein' achter de Formule 1-auto's genoemd. Met zijn ontwerpen heeft hij door de jaren heen meerdere teams omhoog geholpen, en heeft hij zijn steentje bijgedragen aan de wereldtitels van maar liefst zeven coureurs. Hoewel Newey trots terug kan kijken op zijn bijzondere carrière, is er één seizoen die hem voor altijd zal blijven achtervolgen. Het seizoen van 1994, waarin Senna tragisch overleed bij een crash tijdens de race in Imola.

Artikel gaat verder onder video

''Het is mijn fout''

Williams had een aantal geweldige seizoenen achter de rug, totdat de actieve ophanging werd verboden voor het seizoen in 1994. Alle bolides moesten weer gebruikmaken van de passieve ophanging, en daar ging Newey naar eigen zeggen de fout in. ''Het is mijn fout, ik had de aerodynamica volledig verprutst bij de overstap naar passieve ophanging'', gaf de Brit toe in de Formule 1 Beyond The Grid Podcast. ''Het was een zeer, zeer moeilijke auto om te besturen en hoe hobbeliger het circuit, hoe erger dat werd. En natuurlijk was Imola een vrij hobbelig circuit'', vervolgde hij. Gezien hoe hobbelig de Italiaanse track was, waren de prestaties die Senna uit de auto haalde tijdens de kwalificatie 'buitengewoon'. ''Damon [Hill, red.] probeerde er niet dat prestatieniveau uit te halen en dus finishte hij de race, maar hij wist dat het onstabiel was.''

De sport verlaten

Na het dodelijke ongeluk overwoog Newey om de Formule 1-sport te verlaten. ''Je zou een dwaas zijn of er zou iets mis zijn als je jezelf niet in twijfel zou trekken en je je niet zou afvragen wat je doet'', vertelde de technisch directeur. Toch koos hij ervoor om het 'gebroken team' niet in zo een moeilijke tijd te verlaten. Hij zag de situatie als iets om van te leren, niet alleen voor hem, maar voor de gehele Formule 1-wereld. ''Zoals bij alle fouten moet je, ongeacht de oorzaak van het ongeluk, leren van de mogelijkheden van wat het ongeluk veroorzaakt zou kunnen hebben en ervoor zorgen dat je daarop reageert en dat je probeert passende maatregelen te nemen om te voorkomen dat dit ooit weer gebeurt."