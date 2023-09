Vincent Bruins

Donderdag 28 september 2023 15:31 - Laatste update: 15:32

Pirelli heeft de banden voor drie Grands Prix bekendgemaakt: de Verenigde Staten, Mexico-Stad en São Paulo. Deze maken deel uit van een tripleheader die over ongeveer een maand verreden zal worden.

De wedstrijd op Circuit of the Americas zal op 22 oktober worden gehouden, twee weken na Qatar. Max Verstappen wist de laatste twee races op de Texaanse baan op zijn naam te schrijven. Het circus van de koningsklasse blijft vervolgens in Noord-Amerika voor de Grand Prix van Mexico-Stad die voor 29 oktober op de planning staat. Na Autódromo Hermanos Rodríguez gaan de coureurs naar Zuid-Amerika voor de Grand Prix van São Paulo. In Brazilië zal in het weekend van 3 tot en met 5 november de laatste Sprint van het seizoen gehouden worden.

Verenigde Staten en São Paulo

De C2, C3 en C4 zijn gekozen voor de Grands Prix van de Verenigde Staten en São Paulo. Dit zijn dezelfde bandencompounds als in 2022. Circuit of the Americas is een van de veeleisendere banen op de kalender voor de banden. Vooral de links-rechtscombinaties van bochten 2 tot en met 9, maar ook bochten 17 en 19 zullen zwaar zijn voor het rubber. Autódromo José Carlos Pace, beter bekend als Interlagos, valt qua bandenslijtage nog mee, maar toch is de C4 als zachtste band gekozen in plaats van de C5. Net als São Paulo is ook het evenement in Austin, Texas een Sprintweekend.

Mexico-Stad

Voor de race op Autódromo Hermanos Rodríguez heeft Pirelli gekozen voor banden die een stapje zachter zijn vergeleken met vorig jaar. De Italiaanse fabrikant zal dus de C3, de C4 en de C5 meenemen. Daarnaast mogen de coureurs een nieuwe versie van de C4 uitproberen op het Mexicaanse circuit, als test voor 2024. Dit zal op dezelfde manier gebeuren als op de vrijdag in Suzuka, toen er tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Japan werd getest met een nieuwe versie van de C2. Elke coureur krijgt twee setjes van de experimentele banden en die mogen op ieder moment op de vrijdag worden gebruikt.