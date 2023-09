Vincent Bruins

Woensdag 27 september 2023 20:14

Nyck de Vries maakt volgend seizoen zijn terugkeer in het Formule E-wereldkampioenschap. Een groot aantal coureurs en fans hebben op het goede nieuws gereageerd via sociale media.

De Nederlander werd in 2021 al wereldkampioen in de elektrische klasse bij Mercedes-EQ. In 2022 zou hij onverwachts zijn debuut maken in de Formule 1. De Vries moest voor de Italiaanse Grand Prix worden ingeschakeld bij Williams, omdat Alexander Albon vanwege een blindedarmontsteking niet achter het stuur kon kruipen. Een indrukwekkende P9-finish zou hem een voltijds zitje bij Scuderia AlphaTauri opleveren voor 2023. Daar werd De Vries echter na tien Grands Prix al vervangen door Daniel Ricciardo vanwege teleurstellende resultaten. De 28-jarige uit Uitwellingerga zal in 2024 zijn rentree maken in de Formule E waar hij de teamgenoot van Edoardo Mortara zal zijn bij Mahindra.

Geweldig nieuws

Sinds de aankondiging van De Vries en Mahindra zijn een heleboel reacties op het nieuws binnengestroomd. "Gefeliciteerd, Nyck! Gas erop", liet Robert Doornbos in de comments achter op Instagram. Ook Formule 1-analist Will Buxton kijkt er naar uit om De Vries weer in actie te zien: "Fantastisch nieuws. En wat een rijdersbezetting met Edo ook. Geweldig". Daar bleef het niet bij. "Geweldig nieuws! Veel succes, Nyck", reageerden fans. "Yes! Een tweede wereldkampioenschap zit er aan te komen", zo werd er nog geschreven. Er waren nog een boel bekende gezichten die De Vries feliciteerde, zoals Aston Martin-reservecoureur Felipe Drugovich, Giedo van der Garde, de gebroeders Coronel, Alpine-coureur Pierre Gasly en ook Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen. Ze lieten allemaal leuke berichtjes achter onder de aankondiging van De Vries.