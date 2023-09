Remy Ramjiawan

Hoewel Nyck de Vries heeft aangekondigd dat hij een meerjarige deal heeft getekend bij het Formule E-team van Mahindra Racing, kijkt hij nog altijd met een zuur gevoel terug op het uitstapje in de Formule 1. De Nederlander werd te licht bevonden door Helmut Marko en werd na tien races in de koningsklasse vervangen door Daniel Ricciardo.

De 28-jarige De Vries baarde vorig seizoen veel opzien tijdens zijn invalbeurt in Monza. Voor het team van Williams werd hij opgeroepen om de zieke Alexander Albon te vervangen. In dat weekend wist hij punten te scoren en het leverde hem een transfer naar AlphaTauri op. Vol goede moed begon de Nederlander aan zijn avontuur bij het zusterteam van Red Bull Racing, maar uiteindelijk kon De Vries niet imponeren.

Resetten en vooruitkijken

In gesprek met The Race blikt De Vries terug op zijn Formule 1-carrière. "Natuurlijk doet het pijn om dingen voortijdig te beëindigen. Het was iets waar ik al jaren van droomde, maar zoals ik het persoonlijk zie, ga je door verschillende fases en hoofdstukken in het leven." De Nederlander staat bekend om zijn analytische blik en kan inmiddels ook leven met de keuze van Red Bull Racing. "Ik denk dat als je het echt vanuit dat perspectief bekijkt, het je ook helpt om te resetten en vooruit te kijken."

Hernieuwde motivatie

Woensdag werd bekend dat De Vries volgend seizoen zijn rentree zal gaan maken in de Formule E bij het team van Mahindra Racing en daar heeft hij veel zin in. "Ik had het gevoel dat ik genoeg tijd had om te evalueren wat er gebeurd was, te resetten en vooruit te gaan. Ik ben echt enthousiast en ik voel letterlijk nieuwe motivatie om weer te gaan racen en terug te gaan naar waar ik het meest van hou", aldus de Vries.