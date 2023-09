Remy Ramjiawan

Woensdag 27 september 2023 14:24

Volgens de 51-jarige Tim Coronel is ervaring de sleutel voor de diverse coureurs in gevecht met hun teamgenoot. Zo vindt Coronel dat Lando Norris nog altijd een streepje voor heeft op Oscar Piastri, maar ook dat Lewis Hamilton op dit moment nog steeds slimmere keuzes maakt dan teamgenoot George Russell.

Tijdens de Grand Prix van Japan hadden Russell en Hamilton het met elkaar aan de stok. In de openingsfase van de wedstrijd kwam Russell zijn oudere teamgenoot voorbij, die aan het einde van het rechte stuk zijn positie weer terug wist te veroveren. Later in de wedstrijd kwam het duo elkaar wederom tegen en een uitstapje buiten de baan in de bocht Spoon was het gevolg. Russell was wat fel over de radio en vroeg zich af of het duo tegen elkaar vocht of tegen de andere teams. Uiteindelijk finishte Hamilton op de vijfde plek en Russell moest het doen met P7.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Schermutseling op de baan eindigt in vechtpartij in pitstraat NASCAR

In gesprek met GPFans wijst Coronel naar twee coureurs die elkaar geen centimeter ruimte willen geven en vooral niet achter elkaar willen rijden. "Russell die houdt gewoon van zichzelf. Dat geldt natuurlijk voor alle rijders. In eerste instantie weet je natuurlijk dat als je bij elkaar rijdt, dan weet je dat je de voorste auto wil zijn. Als je de achterste van de twee bent, dan ben je eigenlijk gewoon f*cked met je voorbanden, laten we eerlijk zijn. Dus dan ga je het forceren."

Ervaring is doorslaggevend

Uiteindelijk was het Hamilton die voor zijn teamgenoot wist te eindigen en Coronel wijst naar de nodige ervaring van de zevenvoudig kampioen, wat niet onderschat moet worden. "Hetzelfde zag je gebeuren bij Russell en Hamilton, maar uiteindelijk: wie was weer de slimmere? Hamilton. In dat traject kan je wel proberen te vechten en forceren, maar ik zie toch hetzelfde als wat nu bij [Oscar] Piastri en [Lando] Norris gebeurt, dat zie ik bij Russell en Hamilton. Ervaring is dan toch weer een ding. Mooi dat de oude rotten een beetje uitgedaagd worden. De gevestigde orde, niet de oude rotten", zo corrigeert Coronel zichzelf op de valreep.