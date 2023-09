Redactie

Woensdag 27 september 2023 11:01

Op social media zijn de beelden verschenen van een massale vechtpartij tussen twee NASCAR-teams. Op de baan liepen de gemoederen tussen coureurs Connor Hall en Magnum Tate al op en dat kreeg nog een vervolg in de pitstraat van de Martinsville Speedway.

Nu gebeurt het wel vaker dat er hier en daar een strubbeling is tussen verschillende NASCAR-coureurs, maar dit weekend werd er ook een coureur meegesleept die er weinig mee te maken had. Op de beelden is te zien dat er meerdere klappen worden uitgedeeld op de Martinsville Speedway, waarbij een botsing op de baan tussen Hall en Tate daaraan vooraf ging.

Artikel gaat verder onder video

Frustraties liepen op

De frustratie tussen coureurs Hall en Tate begon tijdens de heatrace, toen Hall Tate aan de binnenkant blokkeerde bij een herstart. De neus van Tate's auto ging even de lucht in door de klap, maar landde ruim voor de bocht weer op alle vier de wielen, waardoor Tate de tijd had om een bewuste keuze te maken en ook de race van Hall te verpesten. Beide auto's liepen ernstige schade op, maar Hall haalde de race nog wel.

Beide coureurs moesten dus rekening houden met een grote tegenslag voor één van de grootste races van het jaar en daar gingen de schermutselingen op de baan dus aan vooraf. Na die sessie gingen ook de teams met elkaar op de vuist. Coureur Chris Horton junior zat op de eerste rij. Want hoewel hij niets te maken had met de onderlinge strijd tussen Hall en Tate, ging de ruzie en de knokpartij wel verder op zijn motorkap.