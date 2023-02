F1 onthult oorzaak straf Red Bull, Haas doet livery 2023 uit de doeken | GPFans Recap

Lars Leeftink

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag onthulde Haas als eerste team de livery voor de auto van 2023. Daarnaast kwam ook Alfa Romeo plotseling met een tijdelijke livery, kwam het gerucht naar buiten dat Red Bull vrijdag niet de daadwerkelijke auto gaat tonen en verklaarde de FIA waar de straf voor Red Bull na het overschrijden van de budgetcap van 2021 vandaan kwam en wat voor impact dit gaat hebben op Max Verstappen en zijn team. Dit is de GPFans Recap van 31 januari.

In beeld: Vernieuwd MoneyGram Haas F1 Team lanceert livery voor 2023-seizoen

Het Formule 1-team van Haas heeft zojuist de livery voor de VF-23 gelanceerd, de wagen voor het seizoen van 2023. De Amerikaanse renstal heeft in MoneyGram een nieuwe hoofdsponsor gevonden en dat is duidelijk terug te zien in het kleurenpatroon. Meer lezen? Klik hier!

Twitteraars reageren lyrisch op nieuwe livery Haas

Het Formule 1-team van Haas heeft zojuist als eerste formatie de livery voor het aankomende seizoen bekendgemaakt. De VF-23 is gehuld in een grotendeels zwart jasje, en dat maakt de tongen flink los op social media. Meer lezen? Klik hier!

FIA over straf Red Bull na overschrijden budgetcap: "Ze gaan het zeker merken"

Pat Symonds, technisch directeur bij de FIA, is van mening dat Red Bull de straf na het overschrijden van de budgetcap van 2021 aan zichzelf te danken heeft. Daarnaast legt hij uit waar het fout ging en denkt de Brit dat Red Bull het effect zeker gaat merken. Meer lezen? Klik hier!

'Red Bull presenteert niet het daadwerkelijke chassis tijdens autolancering'

Red Bull Racing presenteert aanstaande vrijdag naar verluidt niet het daadwerkelijke chassis van de RB19, maar alleen de nieuwe livery op een standaard model van de wagen. Dat meldt RaceFans. Meer lezen? Klik hier!

Alfa Romeo lanceert kunstzinnige livery om start van het nieuwe F1-seizoen te vieren

Het Formule 1-team van Alfa Romeo heeft een samenwerking met de kunstenaar BOOGIE aangekondigd om een kunstzinnig project te creëren waarmee het team dichter naar de fans wordt gebracht en om de start van het aanstaande seizoen te vieren. Dit alles gaat gepaard met een unieke livery. Meer lezen? Klik hier!

