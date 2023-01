Lars Leeftink

Pat Symonds, technisch directeur bij de FIA, is van mening dat Red Bull de straf na het overschrijden van de budgetcap van 2021 aan zichzelf te danken heeft. Daarnaast legt hij uit waar het fout ging en denkt de Brit dat Red Bull het effect zeker gaat merken.

Red Bull ging in 2021 als enige team over de budgetcap, zei het minimaal. Daarnaast maakte het team net zoals Aston Martin ook procedurele fouten. Het leverde het team een geldboete van 7 miljoen dollar op, die niet onder de budgetcap valt. Wat meer impact heeft, is het feit dat de testtijd van Red Bull van 70% naar 63% per cyclus gaat, 12 maanden lang. Dit betekent dat het team tot eind dit seizoen een achterstand van 12% en 17% heeft op Ferrari (75%) en Mercedes (80%). Red Bull liet eerder al weten dat de impact hiervan niet onderschat mag worden, terwijl veel teams van mening waren dat de straf niet zwaar genoeg was.

Voelen

In gesprek met Total-Motorsport zegt Symonds dat Red Bull de straf wel degelijk gaat voelen. “Het is moeilijk om exact te berekenen, want als je een nieuwe serie regels hebt dan vindt er sowieso erg veel ontwikkeling plaats Maar elke honderd windtunnel runs die je doet verwacht je een paar punten aan downforce eruit te krijgen, en waarschijnlijk is dat nog meer onder de uiteindelijke regels. Dus ja, ze gaan het zeker merken.”

Fouten

Volgens Symonds heeft Red Bull zelf ervoor gezorgd dat de FIA geen andere keuze had dan Red Bull een straf te geven. Symonds legt uit waar het fout ging. "Red Bull heeft een paar dingen fout gedaan. Elk team had de kans gekregen om een ‘testrit’ te doen met de budgetcap. Red Bull heeft ervoor gekozen dat niet te doen, en dat is waarschijnlijk waarom ze de fout in gingen. Ik denk wel dat het beter zou zijn als we in real-time konden zien wat de financiële cijfers zijn. Misschien dat we ooit op dat punt komen, maar nu is dat nog niet mogelijk."