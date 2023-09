Brian Van Hinthum

Woensdag 27 september 2023 10:26

George Russell en Lewis Hamilton beleefden tijdens de Grand Prix van Japan een intens gevecht met elkaar, waarna de eerste van die twee namen het verzoek kreeg om Hamilton voorbij te laten. De jongste van het stel reageert op de Mercedes-teamorder en zegt geen problemen te hebben met de keuzes.

Voor het team van Mercedes was het met enige regelmaat billenknijpen geblazen op Suzuka. Uiteindelijk besloot het team om al vroeg om Russell voor Hamilton te slachtofferen door hem een één-stopper te geven en later in de race, toen Hamilton opnieuw op de staart van zijn landgenoot zat, besloot men om Hamilton de gelegenheid te geven om erlangs te gaan. Dat leek echter wel wat lang te duren, waardoor Russell met zijn mindere banden in de problemen kwam met Carlos Sainz.

Boze geluiden

Vlak na afloop van de race blikte Russell nog negatief terug op de race in Japan. "We zijn twee seconden kwijtgeraakt in die strijd," vertelde Russell bij Viaplay. "We hadden twee gevechten in de wedstrijd. Dat hoort bij het racen, maar het hoort niet te gebeuren tussen teamgenoten. Volgens mij had hij het veel moeilijker op de mediumbanden dan ik. Maar goed, dat hoort bij het spelletje." Ook Hamilton was niet helemaal tevreden. "George staat behoorlijk achter mij in het wereldkampioenschap. Ik vecht dus niet tegen hem. We hadden samen moeten werken om meer punten te scoren."

Russell reageert

Inmiddels is de frustratie wat gezakt bij Russell en op de vraag van Motorsport.com of hij de teamorder accepteert, reageert de Brit duidelijk: "Ja, natuurlijk. Je gebruikt de radio als een soort uitlaatklep. Het is zo heet in de auto. Het is een lange race en je bent anderhalf uur aan het knokken voor elke centimeter. Het hoofddoel is P2 in het constructeurskampioenschap. Het coureurskampioenschap boeit niet meer voor mij. Lewis zit wél in een gevecht om een mooie positie. Het doel is om voor Ferrari te eindigen, dus vanuit mij zijn er geen problemen."