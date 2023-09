Remy Ramjiawan

Voor Max Verstappen ligt titel nummer drie voor het grijpen in Qatar. Hoewel de Nederlander altijd heeft uitgesproken dat alles na het behalen van zijn eerste kampioenschap als bonus wordt gezien, ziet Christian Horner dat de records wel degelijke impact hebben op Verstappen, al laat hij zich daar niet door leiden.

Afgelopen weekend in Japan wist het Oostenrijkse team de zesde constructeurstitel uit haar geschiedenis veilig te stellen. Daarvoor was de overwinning van Verstappen cruciaal, want teamgenoot Sergio Pérez viel tot twee keer toe uit op Suzuka. Het enige andere doel is het behalen van het kampioenschap voor de coureurs en dat kan in Qatar worden behaald.

'Titels betekenen veel voor Verstappen'

Met drie titels achter zijn naam gaat Verstappen zich mengen in een illuster groepje Formule 1-kampioenen. Namen als Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet en Ayrton Senna zijn de Nederlander namelijk al voorgegaan. Met de huidige dominantie van Red Bull Racing en gezien het feit dat de reglementen nog tot en met 2025 hetzelfde blijven, kunnen daar nog een aantal kampioenschappen bijkomen, al vermoedt Horner dat zijn coureur daar niet direct mee bezig is. "Volgens mij is hij daar niet al te veel mee bezig. De titels betekenen erg veel voor hem, maar hij laat zich niet leiden door records. Hij is gewoon dol op winnen. Hoe competitief hij wel niet is, was afgelopen weekend ook weer goed te zien vanaf de allereerste ronde in de eerste training."

Racefanaat Verstappen

Verstappen is al een aantal keren vergeleken met Michael Schumacher, al wil hij daar zelf niet aan. Toch zijn er volgens Horner wel overeenkomsten tussen de twee kampioenen. "Hij heeft die honger, de vastberadenheid en de kwaliteiten, maar weet het allemaal ook te kanaliseren. Hij laat zich niet afleiden door randzaken die bij het rijden in de Formule 1 komen kijken. Hij is gewoon een echte racer. En als hij niet op het echte circuit aan het racen is, dan rijdt hij over een virtuele baan. Want dit is zijn passie, dit is wat hij het liefste doet."