Volgens Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director van Mercedes, hoeven Lewis Hamilton en George Russell niet te verwachten dat er ineens veranderingen aan zitten te komen die ervoor zorgen dat Red Bull Racing uitgedaagd kan worden. Toch sluit Shovlin ook niet uit dat er veranderingen aan het huidige concept gedaan gaan worden.

In 2023 zijn Max Verstappen en Red Bull Racing net zoals in 2022 te sterk gebleken voor Mercedes, dat eigenlijk net zoveel problemen kent als vorig seizoen het geval was. Dit seizoen was het echter niet porpoising, maar het concept waardoor Hamilton en Russell het lastig hebben dit seizoen. Toch staat het team er wat beter voor dan vorig jaar en kan het tweede worden bij de constructeurs, daar waar de Silver Arrows vorig jaar derde werden.

Concept W14

In gesprek met Autosport legt Shovlin uit dat het huidige concept van de W14 zeker niet iets is wat niet meer gaat veranderen. "Wij zullen zeker niet vasthouden aan oude concepten. We blijven open minded. De auto zal behoorlijk anders zijn volgend jaar, maar het is afwachten of daarmee onze problemen zijn opgelost. Dat hangt af van een aantal projecten die momenteel lopen. Die zijn nog niet klaar, maar lijken de goede kant op te gaan."

Nog geen conclusies

Mercedes heeft volgens Shovlin al wat wijzigingen doorgevoerd, maar het is nog te vroeg om nu al conclusies te trekken, "We hebben veel veranderingen doorgevoerd, maar het is nog heel vroeg. In 2015 en 2019 wisten wij ook tijdens het ontwikkelen niet dat het later hele goede auto's zouden blijken te zijn." Als er nog veranderingen komen, dan zal dit vooral ter voorbereiding zijn op het seizoen 2024.