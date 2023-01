Lars Leeftink

Lewis Hamilton heeft het moment beschreven waarop hij 'zijn superkrachten' vond en verliefd werd op racen. De Brit heeft, op zijn zachtst gezegd, het juist beroep gekozen op basis van de resultaten die zouden volgen.

Hamilton werd kampioen met McLaren Mercedes in 2009 en zou een paar jaar later vanaf 2014 tot en met 2020 alle seizoenen kampioen worden, op 2016 na. Toen was teamgenoot Nico Rosberg hem te snel af. In 2021 werd hij verslagen door Max Verstappen, terwijl in 2022 Hamilton niet echt de kans zou krijgen om mee te doen om de titel. Mercedes had begin 2022 veel moeite met porpoising en zou pas aan het einde van het seizoen in vorm komen. Een zege voor Hamilton zat er echter niet meer in, waardoor het zijn eerste seizoen zonder zege was in zijn F1-carrière.

In de Jay Shetty-podcast beweert Hamilton dat hij zichzelf ineens zag veranderen en zijn weg begon te vinden na een moeilijke jeugd waarin hij vaak gepest werd en met discriminatie te maken kreeg. "Ik weet nog dat ik naar karten ging en daarna mijn helm opzette tijdens het racen. Het voelde alsof het mijn schild was. Mijn superkrachten kwamen tevoorschijn als ik reed." Hamilton zou zich vervolgens een weg banen naar de Formule 1 en nooit meer omkijken.

Daar waar Hamilton in 2022 zijn superkrachten even kwijt was, zal hij in 2023 hopen dat deze weer terugkeren. De Brit is nog steeds op jacht naar zijn historische achtste titel, waardoor hij alleen bovenaan het lijstje van coureurs met meeste titel in de Formule 1 komt te staan. Het momentum is wat dat betreft in het voordeel van Mercedes, omdat het team goed reageerde op de nieuwe reglementen omtrent porpoising en tevens meer testtijd heeft dan Ferrari en Red Bull.

