Zak Brown, CEO van McLaren, zegt dat Max Verstappen tijdens de Formule 1 Grand Prix van Japan waarschijnlijk nog wel wat sneller had gekund dan hij daadwerkelijk deed. Hiermee ondersteunt hij de woorden van Lando Norris, die dit eerder ook al zei.

McLaren kende een uitstekend weekend in Suzuka, mede dankzij een uitstekende kwalificatie. Lando Norris en Oscar Piastri zouden op zondag de auto's van Ferrari, Mercedes, Aston Martin en Alpine achter zich kunnen houden om achter een dominante Verstappen P2 en P3 te veroveren. Toch was het gat met Verstappen twintig seconden, bijna net zo groot als een hele pitstop dus.

Brown over Verstappen

In de F1 Nation-podcast legt Brown uit dat het tempoverschil tussen McLaren en de RB19 van Verstappen waarschijnlijk nog groter was geweest als Verstappen gewoon door had gereden. "Eerlijk gezegd weten we niet hoeveel Max daadwerkelijk gepusht heeft. Ik denk dat hij sneller had kunnen gaan en het gat nog groter had kunnen maken dan negentien seconden. Tegelijkertijd verloor Lando wat tijd onder de virtuele safety car, maar we blijven realistisch over hoeveel werk we nog moeten doen.”

Zaterdag hetzelfde verhaal

Tijdens de zaterdag bleek er ook niks gewassen tegen Verstappen, moet ook Brown toegeven. “Ook tijdens de kwalificatie hebben we hard ons best gedaan, maar we stonden nog steeds zes tienden achter Max. Daarom is een gat tussen de vijftien en twintig seconden voor ons een positieve verrassing. We dachten dat we verder van Red Bull af zouden zitten en dat we in gevecht zouden zijn met Ferrari en Mercedes, maar we hadden zondag iets meer tempo dan deze teams.”