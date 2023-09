Brian Van Hinthum

Sergio Pérez lijkt op dit moment weinig vrienden te maken in de Formule 1, daar de Mexicaan de afgelopen races meermaals crashes veroorzaakte met collega's. Telkens kwam hij weg met 'slechts' vijf seconden straf en één van de slachtoffers - Alex Albon - vindt het tijd dat regels strenger gemaakt worden.

Pérez leek nog wel uitstekend aan het nieuwe Formule 1-seizoen te beginnen met twee overwinningen in de eerste vier races en de Mexicaanse coureur nam dan ook snel termen als 'kampioenschapsrace' in de mond. Hoe verder het seizoen verliep, hoe meer de teamgenoot van Max Verstappen in de problemen kwam. Na de Grand Prix van Miami leek Pérez definitief het vertrouwen kwijt te raken na de verplettering door Verstappen en vanaf dat moment ging het bergafwaarts.

Vijf seconden straf

De laatste races resulteert het gebrek aan vertrouwen bij Pérez ook nog eens in meerdere crashes met andere coureurs. Tijdens de Grand Prix van Singapore kreeg hij het aan de stok met Albon, die de Mexicaan 'fucking smerig' noemde over de boardradio. Een week later in Japan kreeg de man uit Guadalajara het op de baan aan de stok met Kevin Magnussen, die sprak van een 'shitty actie op een shitty plek'. Beide keren kreeg Pérez een vijf seconden straf aan zijn broek, maar beide keren voelde hij daar door omstandigheden weinig van.

Albon wil strengere straffen

Zo stond hij in Singapore ver genoeg voor op Liam Lawson qua tijd en was hij in Japan al de pits in gereden om uit te vallen. Volgens Albon is het dan ook tijd om de regels strenger te maken. "Hij probeerde in bocht elf opnieuw dezelfde actie op mij. Ik wist het te voorkomen, maar toen deed hij het ook bij Kevin. Ik reed achter hem, dus ik had het beste zicht van iedereen", vertelt de Britse Thai aan Motorsport.com. "Het is dus wel duidelijk dat de coureurs niks leren omdat de straffen niet streng genoeg zijn. Dit is nu al voor de tweede race op rij", besluit hij.