Vincent Bruins

Dinsdag 26 september 2023 12:46

Jos Verstappen schreef afgelopen zaterdag de zeventiende editie van de East Belgian Rally op zijn naam. Het is zijn eerste overwinning in het Belgian Rally Championship (BRC).

De vader van Max is met succes begonnen aan zijn carrière als rallycoureur dit jaar. Jos won afgelopen mei al de Monteberg Rally achter het stuur van de Skoda Fabia RS Rally2 van Verstappen.com. Samen met navigator Renaud Jamoul was hij nu sneller dan wie dan ook in de East Belgian Rally, de elfde ronde van het BRC. Na een totale afstand van 152,1 kilometer stond Jos Verstappen bovenaan de tijdenlijst met slechts een halve seconde voorsprong op de Hyundai i20 N Rally2 van Cédric Cherain en Damien Withers.

Verstappen vs. Cherain

De East Belgian Rally bestond uit vier verschillende etappes - Büllingen, Bütgenbach, Amel en Sankt Vith - die elk driemaal werden verreden. De twaalf stages vlakbij de grens met Duitsland en Luxemburg waren goed voor 152,1 kilometer afgelopen zaterdag. Verstappen werd derde, eerste en tweemaal tweede in de eerste omloop en had een achterstand van 4,7 seconden op Cherain. Dankzij vier etappezeges in de tweede omloop kon Verstappen de leiding in het klassement overnemen. Hij had een voorsprong van 4,4 seconden bij het ingaan van de derde omloop. Cherain sloeg terug door de snelste tijden te klokken in de laatste vier etappes, maar het was niet genoeg om 4,4 seconden goed te maken. Verstappen won met een voorsprong van 0,5 seconden na zo'n 1 uur en 18 minuten te hebben geracet over de smalle wegen van Wallonië.

Perfecte notes

"Mijn eerste overwinning in het Belgische rallykampioenschap, daar ben ik echt heel blij mee," vertelde Jos bij Verstappen.com. "We hebben de hele dag alles moeten geven en echt goed gereden. Het was spannend tot het laatste moment. Ik ben heel blij. Ik had niet gedacht dat ik dit seizoen al zou kunnen strijden tegen een ervaren topper als Cédric Cherain, zeker niet omdat hij de proeven hier als zijn broekzak kent. Maar dankzij de perfecte notes van Renaud, mijn navigator, heb ik veel progressie gemaakt. Zelfs in het donker had ik het vertrouwen in de notes om maximaal te blijven pushen. Echt, dit is een overwinning van het hele team."