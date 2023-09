Brian Van Hinthum

Maandag 25 september 2023 17:25

Sebastian Vettel kan mogelijk in 2024 zijn terugkeer in de racerij gaan maken. De Duitse coureur heeft naar verluidt een aanbieding uit de WEC op zak en zou in het kader van die aanbieding begin oktober al een test kunnen gaan rijden. De voormalig wereldkampioen zelf wil er nog niks over loslaten.

Vettel heeft na 2022 zijn Formule 1-helm aan de wilgen gehangen. De Duitse coureur kan buigen over een imposante loopbaan en kan met opgeheven hoofd afscheid nemen van zijn geliefde Formule 1. Vettel wist maar liefst vier keer op rij het wereldkampioenschap te winnen van 2010 tot en met 2013. De laatste jaren zat Vettel, bekend om zijn vele activiteiten voor het verbeteren van het milieu, met zichzelf in de spagaat dat hij actief was in één van de meest vervuilende sporten ter wereld. Na zijn periode bij Aston Martin vond de Duitser het welletjes geweest.

Moeilijk voor Vettel

Toch lijkt het heilige racevuur nog altijd te borrelen in de inmiddels 36-jarige man uit Heppenheim. Het afgelopen weekend was hij op Suzuka aanwezig voor een speciaal project, waarbij hij met de andere coureurs in bocht twee van het circuit een soort insectenhotels bouwde in het kader van biodiversiteit. Daar gaf hij toe de motorsport toch wel te missen. "Het doet pijn om deze auto's langs te zien gaan," vertelde hij tegenover Sky Sports Deutschland. "Ik wist dat het moeilijk zou zijn om hier te zijn, maar zó moeilijk... Ik bedoel, het is mijn favoriete circuit. Ik zei vorige jaar dat ik hier mijn rentree zou maken. En nu sta ik hier dan."

Vettel terug in de racerij?

Dat de Duitser over de gehele tak van motorsport gewild is, zo blijft nu wel uit berichtgeving van Auto, Motor und Sport. Volgens het betrouwbare Duitse medium zou de viervoudig wereldkampioen namelijk een aanbieding van het Britse Jota op zak hebben om in de FIA World Endurance Championship [WEC] te komen rijden. Begin oktober zou de Duitser in het kader van die kans een test kunnen rijden in Spanje, om te kijken of het bevalt. Vettel zelf ging er niet te diep op in, maar gaf wel aan dat er inderdaad wat speelde: "Er is nog niets ondertekend of besloten, maar ik heb de zaak in mijn achterhoofd. Ik heb nog tijd om te beslissen."