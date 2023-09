Jan Bolscher

Vrijdag 29 september 2023 10:29

De Formule 1-karavaan kan dit weekend even bijkomen van het tweeluik in Singapore en Japan, om vervolgens de reis naar het Midden-Oosten in te zetten. Op zondag 8 oktober wordt daar de Grand Prix van Qatar verreden.

Het raceweekend in Qatar wordt verreden op het Losail International Circuit, een 5.418 kilometer lange baan nabij Lusail, ten noorden van Doha. Het circuit werd in 2004 uit de grond gestampt en is in eerste instantie ontworpen voor de MotoGP. De lay-out bestaat hierdoor vooral medium- en hogesnelheidsbochten, zestien in totaal. Het lange rechte stuk richting bocht één is echter ruim een kilometer lang, waardoor er hier zeker inhaalmogelijkheden zijn. De Grand Prix werd in 2021 voor het eerst verreden, waarna werd aangekondigd dat de organisatie een tienjarige deal met de Formule 1 had getekend voor vanaf 2023. De race werd in 2022 niet verreden vanwege het WK-voetbal in Qatar.

Hoe kan Verstappen kampioen worden

Het Losail International Circuit vormt dit jaar daarnaast het decor voor het vierde sprintraceweekend van het seizoen, wat betekent dat Max Verstappen de eerste Formule 1-coureur ooit kan worden die het wereldkampioenschap beslist tijdens een sprintrace. De Nederlander heeft namelijk nog maar drie punten nodig om het seizoen definitief te beslissen. Als hij op zaterdag als zesde of hoger over de streep komt, zal hij voor de derde keer in drie jaar tijd worden gekroond tot wereldkampioen. De puntentelling werkt namelijk zo dat de nummer één acht punten krijgt, de nummer twee zeven punten, de nummer drie zes punten en zo gaat het door tot één punt voor de nummer acht.

Losail International Circuit

Tijdschema Formule1-raceweekend Qatar

Omdat het een sprintraceweekend bedraagt, wordt er slechts één vrije training verreden. Deze gaat op vrijdag om 15:30 uur Nederlandse tijd van start, lokaal is het dan 16:30 uur. Vervolgens is het om 19:00 uur Nederlandse tijd voor de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag. De zaterdag begint om 15:00 uur Nederlandse met de zogeheten Sprint Shootout, de kwalificatie voor de sprintrace, waarna het om 19:30 uur Nederlandse tijd, tijd is voor de sprintrace zelf. De Grand Prix van Qatar gaat op zondag om 19:00 uur Nederlandse tijd van start.

Overzicht tijdschema Qatar

Vrijdag 6 oktober

15:30 uur: eerste vrije training

19:00 uur: kwalificatie Grand Prix

Zaterdag 7 oktober

15:00 uur: Sprint Shootout

19:30 uur: Sprint

Zondag 8 oktober

19:00 uur: Grand Prix van Qatar