Jordy Stuivenberg

Maandag 25 september 2023 13:13

Lando Norris stelt dat McLaren een behoorlijk voordeel heeft ten opzichte van Aston Martin, de grootste concurrent in de strijd om de vierde plek in het constructeurskampioenschap. Daarmee deelt hij indirect een behoorlijke tik uit aan Lance Stroll.

McLaren lijkt de positie van Aston Martin te hebben overgenomen. Waar Fernando Alonso in het begin van het seizoen vaak de beste rijder achter Red Bull was, zien we nu vooral Lando Norris die regelmatig als tweede finisht. Of het haalbaar is om Aston Martin nog in te halen in het WK? Norris denkt van wel, zo liet hij na afloop van de Grand Prix van Japan doorschemeren.

“Jazeker, ik wist niet dat het gat al zo klein was”, reageerde Norris, nadat hij hoorde dat de achterstand nog maar 49 punten bedroeg. “Als dat zo is, dan is het zeker haalbaar. We hebben niet veel races meer te gaan en op een aantal circuits zal Aston Martin misschien wat sterker zijn. Ik denk dat ons grootste voordeel ten opzichte van andere teams is dat we twee rijders hebben die de strijd aan kunnen gaan en punten scoren.

“Niet elk team heeft dat op dit moment en dat helpt ons zeker. We kunnen elkaar helpen, we kunnen elkaar beter maken en ik denk dat dat een groot voordeel is vergeleken met veel andere teams. We maken veel vooruitgang en races als in Japan zijn daarvoor het beste bewijs. De verbeteringen die we dit jaar hebben doorgevoerd zijn in mijn ogen ongekend. Als je ziet waar we stonden en wat we nu presteren: ik ben trots op iedereen en we blijven pushen.”