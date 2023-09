Brian Van Hinthum

Zondag 24 september 2023 18:54

Max Verstappen wist zondag tijdens de Grand Prix van Japan met grote overmacht de race op Suzuka te winnen. Het was een welkome revanche na het teleurstellend verlopen weekend in Singapore van een week geleden. Christian Horner doet uit de doeken hoe getergd de Nederlander was de teleurstellende race van vorige week.

Verstappen en Red Bull beleefden in Singapore het slechtste weekend van het seizoen. De Oostenrijkse renstal had alle races tot dat moment op hun naam geschreven, maar moest lijdzaam toezien hoe het allemaal verkeerd uitpakte in Marina Bay. Het vertrouwen richting Japan was echter groot en al snel in het weekend bleek dat Verstappen en zijn team de zaakjes uitstekend op orde hadden. De naam van de man uit Hasselt prijkte in elke training bovenaan de tijdenlijst en in de kwalificatie reed hij misschien wel één van de beste rondjes uit zijn loopbaan.

Twintig seconden

Die prestaties wist hij op zondag uit te bouwen met een uitstekende race en met en grote voorsprong op Lando Norris pakte de regerend wereldkampioen de zege. Horner zag hoe het revanche-plan van Verstappen uitkwam. "Singapore was voor iedereen een reminder dat het heel makkelijk is om het doel te missen in deze sportIk ben op woensdag met hem gaan padellen en toen merkte ik hoe opgeladen hij was. Hij zei dat hij deze race met twintig seconden verschil wilde gaan winnen en dat is hem op 0,7 seconde na gelukt", citeert Algemeen Dagblad.

Focus

De Britse teambaas, die met Red Bull in Japan trots de constructeurstitel in ontvangst mocht nemen, zag met name op de zaterdag een hele bijzondere Verstappen aan het werk. "Je kon vanaf de eerste ronde zien hoe gefocust hij was. Dit is één van de circuits waar hij het meest van geniet en hij heeft hier een ongelooflijke prestatie geleverd. Zijn rondje in de kwalificatie was één van de beste rondjes aller tijden in deze sport. Max is een racer, hij heeft niet veel motivatie nodig, maar hij is heel gretig naar Japan gekomen.”