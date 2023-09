Jeen Grievink

Carlos Sainz zag hoe Mercedes tijdens de Grand Prix van Japan zijn 'truc' van een week eerder in Singapore tegen hem probeerde te gebruiken. Waar Sainz er op Marina Bay wel succes mee had, had Mercedes dat op Suzuka niet. De Ferrari-coureur kon er wel om lachen.

Tijdens de Grand Prix van Singapore ging Sainz aan de leiding, maar zag hij hoe George Russell en Lewis Hamilton in de slotfase steeds dichterbij kwamen. Sainz besloot daarom Lando Norris, die tussen hem en de Mercedessen in reed, te gebruiken om een extra 'muur' te creëren. Hij minderde vaart, zodat Norris binnen een seconde kwam en DRS kreeg. Hierdoor wist Norris uit handen van Mercedes te blijven en kon Sainz de leiding behouden. Een trucje dat uitstekend uitpakte en Mercedes probeerde dit te kopiëren in Japan. De Duitse renstal had echter geen succes. Sainz moest dan ook lachen toen hij zag hoe Mercedes zijn 'truc' probeerde tegen hem te gebruiken.

Sainz vond duel met Mercedes "wel grappig"

Hamilton, die op dat moment op de vijfde plaats reed, kreeg van zijn engineer te horen dat hij Russell binnen de DRS moest houden, om de 25-jarige Brit uit de klauwen van Sainz te houden. Hamilton gaf gehoor aan de opdracht, maar ook met DRS was Russell een makkelijke prooi voor de Ferrari. Na afloop werd Sainz geconfronteerd met het feit dat Hamilton zijn trucje uit Singapore probeerde te kopiëren. De Spanjaard moest er letterlijk om lachen. "Ja, ik vond het wel grappig, eerlijk gezegd", zo wordt hij geciteerd door Express.

Lachen in de auto

"Ik zat te lachen in de auto want ik kon zien dat Lewis inhield in 130R (een bocht, red.) om de DRS te geven aan George", zo zegt Sainz, die zich achteraf realiseerde dat zijn eigen truc hem in dit geval de das om had kunnen doen. "En ja, het kostte me bijna een plaats door mijn eigen trucjes", zo glimlacht de Ferrari-coureur, die uiteindelijk als zesde finishte op Suzuka.