Zondag 24 september 2023 15:58

Lando Norris maakte een prima Grand Prix van Japan mee en sleepte zijn vierde podium van het seizoen binnen. De McLaren-coureur vertelde na de race nogal verbaasd te zijn over zijn eigen start.

Norris had zich op de derde positie gekwalificeerd voor de wedstrijd op het Suzuka International Racing Course, nadat hij op vier honderdsten verslagen was door ploegmaat Oscar Piastri. Hij maakte een raketstart mee en zat aan de buitenkant van Max Verstappen in de run naar de eerste bocht. Norris zat zelfs even met zijn neus voor die van de Red Bull. Verstappen had echter de betere lijn en behield de leiding. Norris ging wel voorbij aan Piastri en zou uiteindelijk dan ook als tweede het zwart-witgeblokt zien. Dankzij de achttien punten die horen bij P2, heeft Norris de zevende stek in de tussenstand af weten te pakken van George Russell. Hij is nu vier keer tweede geworden in de afgelopen zeven Grands Prix.

Halve seconde aan de leiding

"Mijn starts zijn eigenlijk best slecht geweest dit jaar," legde Norris uit bij Sky Sports. "Niet per se slecht, maar ook niet bepaald sterk. Ik behoor niet bij het groepje coureurs dat altijd naar voren rijdt. Dus ik heb hard samengewerkt met de engineer die gaat over de starts, om te proberen mijn inputs te verbeteren. Soms kan ik mijn voeten niet zo goed in bedwang houden." Een goede start maken is vooral op Suzuka lastig, omdat het rechte stuk heuvelaf gaat.

"Je moet de rem een beetje inhouden. Maar normaal gesproken als ik een voet op de rem houd, dan doet mijn rechtervoet altijd wat geks," vervolgde de 23-jarige uit Bristol. "Mijn hersenen zijn niet zo goed aan mijn voeten verbonden. Dat kan iets goeds zijn, dat kan iets minder goeds zijn. Ik werk er dus hard aan om het te verbeteren. Ik kan claimen dat ik een halve seconde aan de leiding heb gelegen, maar dat is beter dan niks. Ik had bijna Max te pakken, maar ik had erg veel onderstuur in bochten 2 en 3. Omdat we veel bandenslijtage verwachtten, was de voorvleugel uit balans."