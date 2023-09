Brian Van Hinthum

Zondag 24 september 2023 13:40

Na een afwezigheid van één race keerde de inmiddels beroemde Max Verstappen-podcast weer terug tijdens de Grand Prix van Japan. Inmiddels hebben de coureurs de welbekende internetmeme ook in de armen gesloten. Verstappen zelf blijkt echter niet zo'n fan van podcasts, zo geeft hij toe in de Japan-editie.

Met Verstappen die tot de Grand Prix van Singapore elke race op het podium stond, werd de inmiddels beroemde podcastmeme geboren. Na een afwezigheid keerde het uitzenden van de cooldownroom gesprekken terug in de televisie-uitzendingen van de Formule 1 en dat zorgt doorgaans voor een hoop interessante content. Wegens de constante aanwezigheid van Verstappen in die kamer, werd op internet al snel de 'Max Verstappen-podcast' geboren, met wekelijks wisselende gasten.

Artikel gaat verder onder video

Bloedbad

Nadat de Nederlander na de Grand Prix van Singapore met zijn P5 verstek moest laten gaan, keerde in Japan een volgende editie van de podcast terug en dat zorgt voor hilarische taferelen. De regerend wereldkampioen ziet op de beelden van de race dat er flink gevochten wordt op de baan en Lando Norris stipt aan dat het een 'bloedbad' is in de race, waarna de Brit grappend vervolgt: "Is dat het volgende wat behandeld wordt in de Max-podcast", vraagt hij aan de Grand Prix-winnaar.

Verstappen houdt niet van podcasts

De Limburger verslikt zich na de opmerking van zijn goede vriend bijna in zijn drinken, terwijl debutant Oscar Piastri aanstipt dat er twee McLaren-coureurs aanwezig zijn in de podcast. "Ik hou niet eens van podcasts", grapt de Red Bull-rijder vervolgens terug richting Norris. Vervolgens ziet het drietal nog een aantal crashes uit de race. "Interessant", besluit de Brit.