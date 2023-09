Vincent Bruins

Zondag 24 september 2023 14:44 - Laatste update: 14:49

Lewis Hamilton werd vandaag vijfde in de Grand Prix van Japan. Na afloop van de wedstrijd ging de Mercedes-coureur er dieper op in wat de Duitse renstal moet doen om het gat te dichten naar het dominante Red Bull Racing.

Hamilton ving de race op het Suzuka International Racing Course aan vanaf de zevende stek. Ondanks dat hij in de run naar de eerste bocht op het gras werd gedrukt door Sergio Pérez, verloor hij geen positie. Na de Safety Car-periode voor de chaos bij de start vocht hij met ploegmaat George Russell. Het doel was om een van de Ferrari's te verslaan en dat lukte. Hamilton werd vijfde voor Carlos Sainz. Russell moest het doen met P7 na een éénstopper. Het gat tussen racewinnaar Max Verstappen en Hamilton was bij de finish maar liefst 49 seconden. Laatstgenoemde heeft er vertrouwen in dat Mercedes qua ontwikkeling een inhaalslag kan maken richting de energiedrankfabrikant in aanloop naar 2024.

Beste zes maanden qua ontwikkeling

"Er zijn dingen waar ik voor heb gevraagd die te maken hebben met de kant die we op moeten volgend jaar," vertelde Hamilton tegenover Sky Sports. "Ik denk dat naar alle punten die George en ik geven, volledig geluisterd wordt. Ik heb geen idee waar de auto zal staan [in de pikorde] volgend jaar. Het is nog ontzettend ver weg. We moeten hopen dat de aankomende zes maanden qua ontwikkeling de beste zes maanden worden die we ooit hebben gehad, om op die manier het gat te dichten, om [bij Red Bull] op de deur te kloppen."

Mercedes nog steeds geweldig team

Volgens de zevenvoudig wereldkampioen ligt de mogelijkheid er wel om de voorsprong van Red Bull te verkleinen. "Het bewijs is er," zo doelt hij op de vooruitgang die McLaren heeft geboekt. "We kunnen niet gaan doen, alsof we dat niet zien. We moeten analyseren wat zij hebben gedaan en dan ook die richting op gaan. Dat is dé [juiste] richting. Ik ben er heilig van overtuigd dat mijn team daartoe in staat is. We zijn altijd goed geweest in downforce aan de auto toevoegen. Echter, door de manier waarop onze auto momenteel werkt, zorgt meer downforce ervoor dat hij ook meer stuitert. Hopelijk komen we met een ander concept terug op de positie die het team verdient. Dit is een wereldkampioenschapwinnend team. We zijn nog steeds een geweldig team. Ik heb volledig vertrouwen in iedereen. Maar beslissingen die in deze periode worden gemaakt, zijn cruciaal voor hoe we het gaan doen."