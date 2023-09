Brian Van Hinthum

Zondag 24 september 2023 13:05

Lewis Hamilton kwam zondag als vijfde over de streep op het circuit van Suzuka in Japan en de Britse coureur beleefde een zware rit in Azië. De zevenvoudig wereldkampioen is na afloop van zijn intense gevecht met Ferrari en George Russell blij met wat hij bereikt heeft.

Het was voor Hamilton verre van een gemakkelijke middag op het circuit van Suzuka. De Britse coureur, die met Fernando Alonso volop in gevecht is voor de derde plek in het wereldkampioenschap, wist weer belangrijke punten te scoren door als vijfde langs het zwart/wit-geblokt te rijden in Japan. Daarvoor moest de zevenvoudig kampioen hard knokken, want George Russell en beide Ferrari's maakten het Hamilton niet bepaald gemakkelijk.

Hamilton gesloopt

Na afloop blikt Hamilton terug op zijn intense race en de Britse coureur verschijnt gesloopt voor de camera's van Sky Sports. "Ik ben uitgeput. Ik heb met absoluut alles wat ik heb gevochten om maar zo hoog mogelijk te eindigen en voor de Ferrari's te komen. Zij hadden deze week een upgrade, dus ze waren behoorlijk snel. De laatste drie races zijn ze sowieso al een stuk sneller. Het was een hels gevecht. Uiteindelijk heb ik de meeste punten voor het team gescoord. Ik vecht hard voor [de tweede plek in] het coureurskampioenschap. Ik weet namelijk hoe belangrijk het voor iedereen op de fabriek is", stelt Hamilton.

Handen vol aan de auto

Hij vervolgt: "Ik geef dus alles, al blijft het in weekenden als dit lastig wanneer je zo je handen vol hebt aan de auto. Het is in principe hetzelfde als vorig jaar qua gevoel. Stuiteren en glijden. Dat is lastig als je weet hoeveel werk we in het proces hebben gestopt, maar we niks verder naar voren weten te komen. Tenminste niet hier. Maar uiteindelijk zijn we voor één van de Ferrari's geëindigd, wat geweldig teamwerk laat zien. Ook was er geweldig werk van de gasten tijdens de pitstop en met de strategie. We hebben nog een lange weg te gaan."