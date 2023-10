Dit is de stand bij de constructeurs na de Grand Prix van Qatar

Vincent Bruins

Maandag 9 oktober 2023 06:57

Red Bull Racing wist al tijdens de Japanse Grand Prix haar zesde constructeurstitel te pakken, en dus ligt de focus nu vooral op de andere teams. Tijdens de Grand Prix van Qatar afgelopen zondag scoorde McLaren voor de tweede maal op rij de meeste punten. Drie teams vielen buiten de prijzen op het Lusail International Circuit.

Dankzij de overwinning van Max Verstappen en het extra puntje voor de snelste ronde heeft Red Bull een nóg grotere voorsprong op Mercedes en Ferrari. De Duitse en Italiaanse autogiganten hadden dan ook nog eens pech in Qatar. Lewis Hamilton viel uit na een crash met Mercedes-teamgenoot George Russell. Ferrari-coureur Carlos Sainz kreeg überhaupt niet eens de kans om te racen, vanwege een probleem met het brandstofsysteem.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Qatar

Aston Martin heeft niet gebruik kunnen maken van de pech voor Mercedes en Ferrari. Ze blijven nog op de vierde plek in de tussenstand na de zesde positie van Fernando Alonso en een puntloos resultaat van Lance Stroll, maar ze zien McLaren rap dichterbij komen. Het verschil tussen Aston Martin en de papayakleurige bolides is nog maar elf punten. Alpine blijft eenzaam zesde voor Williams dat geen punten wist te scoren in Qatar. Alfa Romeo verdiende haar eerste dubbele puntenfinish sinds Canada 2022 en dat brengt ze op de achtste positie voor Haas. AlphaTauri kwam niet in de buurt van de top tien afgelopen zondag.

OOK INTERESSANT: Piastri leidt dubbelpodium voor McLaren in Qatar: "57 kwalificatierondjes gedaan"

Stand constructeurs