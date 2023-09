Vincent Bruins

Zondag 24 september 2023 06:37 - Laatste update: 06:44

Logan Sargeant zal de Grand Prix van Japan op het Suzuka International Racing Course vanuit de pitstraat moeten aanvangen. Williams heeft namelijk regels omtrent het chassis en parc fermé overtreden.

De Amerikaanse rookie maakte een flinke crash mee in de kwalificatie op zaterdag. Hij had nog geen rondetijd geklokt in de slotfase van Q1, toen hij zijn Williams in de laatste bocht in de muur zette. Sargeant zal de wedstrijd in Oost-Azië echter niet aanvangen vanaf de twintigste positie op de startgrid, maar vanuit de pitstraat. Daarnaast krijgt hij ook nog eens een tijdstraf. Dit is slechts nieuws voor de teamgenoot van Alexander Albon. Voor 2024 is zijn stoeltje de enige waar nog vraagtekens boven hangen.

Chassis

Sargeant zal de Grand Prix van Japan vanuit de pitstraat starten en een tijdstraf van tien seconden ontvangen, omdat Williams de regels omtrent het chassis en parc fermé heeft overtreden. Het gaat hier om artikels 27.1, 27.2, 40.6 en 40.9 van de sportief reglementen. Williams heeft namelijk aan de auto gezeten in parc fermé. Daarnaast heeft de Britse renstal aan Chassis 03 gewerkt en dat telt als een derde auto. Een team mag binnen één raceweekend echter niet meer dan twee bolides gebruiken. Sargeant gebruikte eerste Chassis 01, maar deze was na zijn crash in de kwalificatie te zwaar beschadigd.