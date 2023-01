Brian Van Hinthum

Dinsdag 31 januari 2023 15:02

De eerste livery voor het 2023-seizoen is wereldkundig gemaakt en het is de zwarte/witte/rode bolide van het team van Haas die voor het eerst het levenslicht heeft mogen zien. Het komende seizoen hoopt de Amerikaanse renstal de ingeslagen weg omhoog door te zetten. Gene Haas en Guenther Steiner reageren.

Het team van Haas was op dinsdagmiddag de eerste renstal die de nieuwe livery voor het nieuwe seizoen aan de wereld toonde. De Amerikanen kiezen dit jaar voor een wat andere beschildering van de bolide ten opzichte van 2022. Wat opvalt is dat met name de zijkanten nu volledig zwart zijn, een nieuwe toevoeging bij het traditionele rood en zwart. Met de VF-23 hopen Steiner en Haas in 2023 met Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg de weg naar voren verder te vinden.

Artikel gaat verder onder video

Haas

Haas zelf reageert en mikt met name op het verhogen van de consistentie van zijn renstal. "We gaan richting het nieuwe seizoen met een paar hele sterke teamprestaties tijdens vorig seizoen in onze achterzak. Daarnaast wisten we terug te keren naar puntenfinishes. Het doel voor het 2023-seizoen is om dat vaker en consistenter voor elkaar te krijgen. Met Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg denk ik dat we een dermate ervaren coureursduo hebben dat er vaak punten behaald kunnen worden op de zondag."

Steiner

Steiner kiest ervoor om wat meer in te gaan op de onthulling van de nieuwe livery. "Ik deel natuurlijk het enthousiasme van iedereen rondom de onthulling van de livery. Het is een herkenningspunt in het voorseizoen, dat betekent dat we weer één stap dichter bij het ding wat we graag willen doen zijn: racen. Ik vind de livery mooi. Het is ongetwijfeld een wat modernere look, die goed past bij ons nieuwe tijdperk met MoneyGram als onze titelsponsor. Het is een geweldige tijd voor de Formule 1. Nu gaan we ons focussen op het brengen van de VF-23 naar het circuit en gaan we ons voorbereiden op het seizoen dat eraan komt."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)