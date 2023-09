Jan Bolscher

Zaterdag 23 september 2023 11:39

Lewis Hamilton moest in de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan maar liefst ruim een seconde toegeven ten opzichte van de poleronde van Max Verstappen. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen ligt dat vooral aan het concept van de auto van Mercedes.

Hamilton noteerde op zaterdag een 1.29.908 in de derde en laatste kwalificatiesessie, waarmee hij beslag legde op slechts de zevende startplaats voor de Grand Prix van Japan. De Brit was daarmee ruim drie tienden sneller dan teammaat George Russell op de achtste plaats, maar ook maar liefst 1.031 seconde langzamer dan de 1.28.877 van Verstappen. Hamilton zal zijn rondetijden dit seizoen wellicht niet meten aan die van de Nederlander, maar ook het gat naar de nummer twee, Oscar Piastri, bedroeg ruim een halve seconde.

Goede veranderingen

"Gisteren was een slechte dag", vertelt Hamilton tegenover Sky Sports na afloop van de kwalificatie. "Ieder weekend hebben we van de drie dagen, tenminste één slechte dag. De balans voelde gisteren niet fantastisch. Vannacht hebben we wat veranderingen gemaakt en goed werk verricht, en de auto voelde over het algemeen goed vandaag. Het voelde goed tijdens de derde training, dus ik voelde mij veel zelfverzekerder."

Concept van Mercedes

Hij vervolgt: "In de kwalificatie gaf ik alles, maar die achterstand van zeven tienden in sector één, dat zit allemaal in de achterkant van de auto. Onze auto heeft héél veel voorkant, maar niet genoeg achterkant. We staan heel ver achter en voor mij is het 100 procent zeker dat dat aan het concept [van de auto, red.] ligt. We moeten ervoor zorgen dat we dat veranderen voor volgend jaar, hopelijk lukt dat. Ik heb alles gegeven. Ik was tevreden over mijn ronden, ze waren alleen niet zo snel in vergelijking met anderen."