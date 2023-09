Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 23 september 2023 10:59

Het team van McLaren heeft tijdens de kwalificatie in Japan een fantastisch resultaat neergezet. Piastri kwalificeerde zich op P2, vlak voor Norris op P3. Norris kwam slecht 35 duizendsten tekort ten opzichte van zijn jongere teamgenoot. Dat de twee enorm aan elkaar gewaagd zijn, is dan ook een ding wat zeker is. Brown is dan ook in zijn nopjes. "Erg sterk", reageert de McLaren-CEO na afloop van de kwalificatie tegenover Viaplay. "Oscar en Lando hebben goed gereden, het team heeft goed werk geleverd. Met name met de strategie, door ervoor te zorgen dat we twee sets nieuwe banden hadden aan het einde."

"Max heeft het weer geflikt", vervolgt Brown. "Mijn felicitaties naar hem, hij is op dreef. Laten we zien wat er morgen gebeurt." Gevraagd of de Amerikaan dit sterke resultaat verwacht had, zegt hij: "Je verwacht het nooit. Je denkt zeker dat het mogelijk is, we zijn het hele weekend al snel. We hebben ons sinds we de upgrades in Oostenrijk introduceerden opgewerkt naar voren. Ik ben niet verbaasd, maar ik had het niet verwacht."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Piastri wil Verstappen pakken bij de start: 'Staat maar één auto voor me, ik ga mijn best doen'

Piastri v.s. Norris

Wat de tweede plek van Piastri extra indrukwekkend maakt, is het feit dat hij dit weekend voor het eerst op Suzuka racet, terwijl Norris al wel ervaring heeft op het Japanse circuit. "Het is geweldig, ze zitten het hele weekend al bovenop elkaar. Het is overduidelijk dat ze allebei het maximale uit de wagen weten te halen, want ze zaten ongeveer op dezelfde rondetijd, dat is geweldig. Nu moeten we zien wat de strategie morgen brengt, en kijken of we nog een stapje omhoog kunnen", besluit hij.