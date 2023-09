Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 23 september 2023 09:38 - Laatste update: 09:40

Oscar Piastri is ontzettend blij met zijn tweede startplek voor de Grand Prix van Japan. De Australiër gaat op zondag zijn uiterste best doen om de Red Bull van Max Verstappen bij de start in te halen.

Het raceweekend in Japan verloopt tot op heden erg positief voor Piastri, die onlangs nog een contractverlenging tekende bij het team van McLaren. Hoewel de Australiër op vrijdag een moeilijke start kende, met een zevende tijd in VT1 en een achtste tijd in VT2, wist hij het tij op zaterdag te doen keren. Piastri sloot de derde vrije training af op de derde plek, en wist zich vervolgens op de tweede plek te kwalificeren voor de Grand Prix van Japan. Wat dit resultaat extra indrukwekkend maakt, is het feit dat het de eerste keer is dat Piastri op dit circuit in actie komt.

"De eerste ronde was redelijk goed, ik was er redelijk blij mee", blikt Piastri na afloop van de kwalificatie terug. "Ik had het beter kunnen doen bij de laatste chicane, maar ja, het was een goede ronde. Dan de tweede ronde - mijn eerste sector was goed, maar de andere twee sectoren waren niet zo goed. Ik ben blij met P2, het is tot dusver een goed weekend voor het team geweest."

Upgrades McLaren

"We hebben upgrades op de auto en we zijn snel", vervolgt de jonge Australiër. "We dachten dat we wellicht een goede kans zouden hebben, maar je moet het toch eerst nog doen. Ik ben blij om tweede te zijn, en ik ben blij dat we met het team op P2 en P3 staan." Wat betreft zijn kansen voor zondag, zegt hij het volgende: "Het is voor het eerst in tijden dat ik vanaf de eerste startrij vertrek, er staat maar één auto voor me om in te halen, dus ik ga mijn best doen om dat te doen."