Het team van McLaren deed op zaterdag uitstekende zaken op het circuit van Suzuka. Er stond geen maat op Max Verstappen en Red Bull Racing, maar Oscar Piastri en Lando Norris sloten aan achter de Nederlander. De Britse coureur reageert na afloop van zijn P3.

Het zijn mooie tijden geworden voor het team van McLaren in het 2023-seizoen. In eerste instantie leek de papaya-gekleurde bolide één van de zwakste op de grid, maar gedurende het seizoen heeft de Britse renstal het lek boven gekregen aan de hand van verschillende rake upgrades. De laatste races doet het team steeds uitstekend mee en men had richting de Grand Prix van Japan al de hoop om hoge ogen te gooien op Suzuka. De wagen van McLaren past namelijk uitstekend bij een circuit als dit.

Piastri de baas

Dat bleek ook in de kwalificatie. Piastri en Norris bleken de enige coureurs te zijn die ook maar een beetje in de buurt van de in bloedvorm verkerende Verstappen konden komen. Verrassenderwijs was het Piastri - de man die deze week een nieuwe verbintenis tot en met 2026 ondertekende - die zijn ervaren teammaat versloeg. Desalniettemin is Norris tevreden: "Het is een hele goede dag voor ons. Het is geweldig om P2 en P3 te pakken. Oscar heeft het geweldig gedaan", stelt de altijd goedlachse Norris.

Verstappen leven moeilijk maken

Hij vervolgt: "Zoals altijd heeft Max het ook heel goed gedaan. Ik ben heel blij met mijn rondes. Het is lastig om hier alle touwtjes aan elkaar te knopen in een ronde. Ik ben blij. Het is een goede dag en we hebben een goede positie voor morgen." Interviewer Jean Alesi vertelt Norris over de populariteit van McLaren in Japan. "De meest geweldige McLaren-verhalen komen uit Japan", stelt Norris. "We willen die traditie graag doorzetten. Het wordt wel lastig, want Max doet het geweldig. We gaan ons best doen om hem het leven moeilijk te maken."