Lewis Hamilton laat duidelijk weten niet tevreden te zijn over zijn eigen prestaties in de kwalificaties. In aanloop naar de Grand Prix van Japan op het Suzuka International Racing Course hoopt hij dat daar gauw verandering in komt.

Hamilton startte in 2022 gemiddeld vanaf positie 6.5, terwijl Mercedes-ploegmaat George Russell zich gemiddeld kwalificeerde op plaats 6.0. Ondanks zijn ontevredenheid, kwalificeert Hamilton zich dit seizoen objectief beter dan vorig jaar. Zijn gemiddelde in 2023 is momenteel 5.9, terwijl de gemiddelde startpositie van Russell dit seizoen 6.9 is. In de kwalificatieduels zien we dat de Zilverpijlen gelijk aan elkaar op gaan. Het staat 8-7 voor Russell na vijftien kwalificaties. Het is wel zo dat Hamilton het sinds de zomerstop wat lastiger heeft op de zaterdagen. Hij werd dertiende op Zandvoort, achtste op Monza en vijfde in Singapore. Russell kwalificeerde zich voor alle drie Grands Prix in de top vier.

Ver onder de maat

"Mijn kwalificaties zijn shit geweest de afgelopen twee jaar," begon Hamilton tegenover het Braziliaanse medium Universo Online. "Dat moet veranderen. Daar ben ik heel eerlijk in. Het is verschrikkelijk. Ik zit ver onder de maat. Dat moet veranderen." Al is het raceweekend in Japan al begonnen, de teleurstelling in Singapore kan hij nog niet loslaten. "Ik was erg stil zaterdagnacht [in Singapore]. Ik ging naar bed, hopend wakker te worden op de zondag met een betere mentaliteit. Maar ik werd wakker met mijn gedachten verzonken. En ik wist niet hoe de race zou gaan zijn, omdat ik dat gevoel al jaren niet heb gehad. Normaal gesproken kan ik het van me afzetten. Dit keer bleef het gevoel hangen."

Notities maken

"Ik wilde hier dit weekend arriveren met een positieve mindset," vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik heb ook naar de data gekeken van de afgelopen Grand Prix en heb notities gemaakt om stap voor stap te begrijpen hoe ik me in die situatie bevond en wat ik moet doen om vooruitgang te boeken. Ik weet dat ik goed kan kwalificeren, maar ik heb veel hoogte- en dieptepunten meegemaakt. En persoonlijk vind ik dat behoorlijk onder de maat." De Japanse Grand Prix staat op de planning voor aankomende zondag. Hamilton heeft de Formule 1-wedstrijd in Oost-Azië al vijf keer op zijn naam geschreven, één keer in Fuji en vier keer in Suzuka. Hij zegevierde hier voor het laatst in 2018.