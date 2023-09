Vincent Bruins

Vrijdag 22 september 2023 15:12

George Russell verbaast zich er niet over dat Max Verstappen en Red Bull Racing de snelsten waren in de vrije trainingen voor de Grand Prix of Japan. Wat wel als een verrassing kwam, is de hoeveelheid bandenslijtage op het Suzuka International Racing Course.

Russell werd in de eerste vrije training slechts dertiende, maar hij klokte zijn snelste rondetijd van 1:33.310 op de mediumcompound. Er zat wat verbetering in tijdens de tweede vrije training. Toen werd hij vijfde met een 1:31.328. Teamgenoot Lewis Hamilton maakte een lastigere vrijdag mee. Hij was vier tienden langzamer dan Russell in VT1. Een goede klassering zat er voor de zevenvoudig wereldkampioen ook niet in tijdens VT2. Hij werd veertiende op een halve seconde achterstand van de andere Mercedes.

Niet ver van P2

"Volgens mij maakten we een redelijke dag mee," begon Russell tegenover de aanwezige media na afloop van de vrije trainingen. "Red Bull doet weer wat ze normaal gesproken ook doen, wat geen grote verrassing is. Ik denk niet dat we te ver van P2 af liggen. Volgens mij scheelde het zo'n twee tienden. Dus het gaat een leuk gevecht worden met Ferrari, Lando [Norris], maar ook Alex [Albon] zie je dan wat naar voren komen in de kwalificatie." De Brit ging vervolgens in op het asfalt van het Japanse circuit: "Er lijkt enorm veel bandenslijtage te zijn. Het is heel raar, want Suzuka is een van de beste banen in de wereld om op te rijden, maar dit jaar voelt het alsof het asfalt gebroken is en dat de auto glijdt over het oppervlak."

Dichterbij driestopper dan éénstopper

"Dit geeft een raar gevoel voor alle coureurs en het draagt ook bij aan die bandenslijtage," vervolgde de Mercedes-rijder. "Wanneer we naar circuits als Djedda of Melbourne gaan op nieuwer asfalt, dan is er veel grip, zelfs in Singapore op het nieuwe gedeelte. Dat maakt het erg leuk voor de coureurs om op te rijden en dan is er weinig bandenslijtage. Vergelijk dat met hier, dan is het bandenslijtage enorm. We zitten dichterbij een driestopper dan een éénstopper, om even het perspectief te geven. Maar ik denk dat het voor iedereen een tweestopper zal zijn op zondag. En dan zien we wel wat er gebeurt."