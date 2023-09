Remy Ramjiawan

Volgens George Russell is het foutje in Singapore, waardoor hij in de bandenstapels knalde, slechts een incident. Mocht hij in de toekomst kunnen vechten om de wereldtitel, dan verzekert hij bij Sky Sports F1, dat dit niet meer zal gebeuren.

Russell bevond zich in de eindfase van de Grand Prix van Singapore in een heus gevecht om de overwinning. Lando Norris was de man op positie twee en daar waar de McLaren-coureur zachtjes de muur raakte en zijn weg kon vervolgen, was het Russell die zijn race in tranen zag eindigen, na een onderonsje met de muur. Dit seizoen is de Mercedes-coureur wel vaker betrokken geweest bij incidentjes, maar mocht hij gaan strijden voor een wereldtitel, dan weet hij zeker dat dit soort dingen niet meer zullen gebeuren.

'Gebeurt niet tijdens een titelgevecht'

"Teleurstellend om zo te eindigen. Ik moet eerlijk zijn, het is nu geschiedenis. Ik ben hier om te vechten voor overwinningen, ik ben hier om te vechten voor kampioenschappen. We willen vol voor de overwinning gaan en ervoor zorgen dat we de tweede plaats veiligstellen. Ik kan je vertellen dat dat niet zal gebeuren als we vechten voor het kampioenschap", zo claimt hij te hebben geleerd van de situatie.

Verlies van concentratie

Na het incident belde Andrew Shovlin hem op om wat ondersteuning te bieden. "Op zondagavond kreeg ik een telefoontje van Shov [Shovlin red.] en die zei eigenlijk 'maak je geen zorgen, de enige reden dat we daar waren en een kans hadden op de overwinning was vanwege het geweldige werk dat we het hele weekend hebben gedaan'." Het was in zijn ogen slechts een momentje van concentratieverlies. "We nemen het op tegen de beste coureurs ter wereld en op zo'n circuit hoef je maar een paar centimeter in de fout te gaan en je ligt er vanaf. Ik werd duidelijk afgeleid of verloor mijn concentratie. Ik zag Lando de muur raken en ik denk dat ik hem gewoon heb gevolgd en de muur nog iets harder heb geraakt", aldus Russell.