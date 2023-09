Hamilton slechts veertiende op 'uitdagende' vrijdag: "Banden raakten oververhit"

Jordy Stuivenberg

Lewis Hamilton heeft een enorm lastige vrijdag achter de rug, waarin hij niet verder kwam dan de veertiende tijd in de training. De Brit voelde weinig vertrouwen achter het stuur van de W14 en kwam niet eens in de buurt van de tijden van Max Verstappen.

Waar Mercedes in Singapore tot de laatste ronde mee kon strijden om de overwinning, was de situatie in Japan totaal anders. George Russell werd weliswaar vijfde in de tweede trainingssessie, maar Hamilton kwam er geen moment aan te pas. “Het was een heel uitdagende dag voor ons. Ik had veel moeite om de juiste balans te vinden en dat hebben we niet weten op te lossen voor het einde van VT2. De banden raakten oververhit en daarom staan we op zo’n grote afstand.”

Hamilton wist de Grand Prix van Japan al vier keer te winnen, maar dat is dit weekend uitgesloten, zo blikt hij met een realistisch oog vooruit op de rest van het weekend. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is ervan overtuigd dat Mercedes de afstellingsproblemen kan verhelpen voor de kwalificatie, maar zelfs dan zal het team snelheid tekort komen.

“We weten dat we vanavond veel werk te doen hebben om de prestaties te verbeteren. Ik heb wel het gevoel dat dat erin zit. We hebben eerder dit seizoen vergelijkbare vrijdagen gehad en kwamen dan sterker terug op zaterdag. We zullen morgen zien of dat weer gelukt is. We gaan hard aan de bak om zaterdag een beter resultaat neer te kunnen zetten.”