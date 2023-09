Jeen Grievink

Donderdag 21 september 2023 16:44 - Laatste update: 16:44

Sebastian Vettel zag kortgeleden hoe Max Verstappen zijn record verbrak als coureur met de meeste opeenvolgende overwinningen in de Formule 1. Net als Verstappen, behaalde Vettel het record ook in dienst van Red Bull Racing. Of de Duitser ervan baalt dat hij zijn record kwijt is? "Ik ben niet jaloers", zo zegt hij.

Vettel had jarenlang het record in handen van de coureur die in de Formule 1 de meeste opeenvolgende overwinningen had geboekt. Hij won in zijn tijd bij Red Bull negen keer op rij en dat was tot voor kort een unicum in de sport. Verstappen bracht daar echter verandering in tijdens de Grand Prix van Italië op Monza. De regerend wereldkampioen wist die race te winnen en verbrak daarmee het record van Vettel. Het was voor Verstappen namelijk zijn tiende opeenvolgende zege. Vettel is echter "niet jaloers", nu de Nederlander hem uit de geschiedenisboeken heeft gereden. Hij is juist alleen maar vol lof over Verstappen en denkt dat de Red Bull-coureur nog wel meer successen op zijn naam gaat zetten.

Artikel gaat verder onder video

Vettel niet jaloers op Verstappen

"Hij (Verstappen, red.) werkt heel hard en ik denk dat hij nog meer gaat winnen", zo zegt de 36-jarige Vettel. "Maar ik ben niet jaloers. Ik ben blij om zijn succes te zien. Mijn Formule 1-carrière is voorbij, dus dat betekent dat ik nu kan genieten van het kijken naar de optredens van mijn voormalige rivalen van een afstand." Of Vettel ooit nog terugkeert in de sport en in welke rol dat dan zal zijn, blijft afwachten. De Duitser heeft hier nog geen beslissing over genomen.

Vettel liever op strand dan in paddock in Zandvoort

Er wordt naast een comeback als coureur ook gespeculeerd over een terugkeer in de paddock in een andere rol. Maar ook deze geruchten bagatelliseert Vettel. Al lachend neemt hij Zandvoort als voorbeeld. "Als ik naar Zandvoort ga, dan lig ik liever op het strand", zo knipoogt hij.