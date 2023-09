Hoe laat begint het raceweekend in Japan?

Remy Ramjiawan

Donderdag 21 september 2023 17:28

Het is tijd voor het Grand Prix-weekend in Japan en dat betekent dat vannacht de eerste, maar ook de tweede vrije training op Suzuka op het programma staan. De Red Bull's willen terugknokken na het resultaat in Singapore en Ferrari hoopt de sterke lijn door te zetten.

De Grand Prix van Japan is ronde zeventien van het wereldkampioenschap Formule 1, dat nog altijd geleid wordt door Max Verstappen. Red Bull Racing kan aankomende zondag de constructeurstitel binnenhalen, daarvoor moet het team uit Milton Keynes één punt meer scoren dan Mercedes en moet Ferrari niet meer dan 21 punten meer dan Red Bull pakken.

Suzuka International Racing Course

Het legendarische circuit van Suzuka is dit weekend het strijdtoneel. De eerste Formule 1-Grand Prix werd in 1987 verreden en Gerhard Berger was namens Ferrari de eerste coureur die de zege wist te pakken. Het circuit kent negentien bochten en is door niemand minder dan Hans Hugenholtz ontworpen, ook verantwoordelijk voor Circuit Zandvoort. De baan heeft een aantal bekende bochten zoals de S-bochten in sector één, maar ook de razendsnelle 130R in de laatste sector. Het (race)ronde record staat op naam van Lewis Hamilton. De Brit wist in 2019 een 1:30.983 te rijden.

Tijdschema Grand Prix van Japan

De race in Japan wordt er eentje waar de wekker voor gezet moet gaan worden. De eerste vrije training begint vrijdagochtend om 04:30 uur Nederlandse tijd. De tweede oefensessie zal om 08:00 uur plaatsvinden. Zaterdagochtend om 04:30 uur krijgen de coureurs de laatste kans om voor te bereiden tijdens de laatste vrije training en om 08:00 uur wordt het startschot voor de kwalificatie gegeven. Zondagochtend om 07:00 uur zullen de startlichten gaan doven voor de Grand Prix van Japan.

Vrijdag 22 september

04:30 uur: eerste vrije training

08:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 23 september

04:30 uur: derde vrije training

08:00 uur: kwalificatie

Zondag 24 september

07:00 uur: Grand Prix van Japan