Donderdag 21 september 2023 14:19

Sergio Pérez is ervan overtuigd dat Red Bull Racing haar huiswerk goed heeft uitgevoerd voor de Grand Prix van Japan. De Mexicaan blikt tijdens de persconferentie nog even terug op het dramatische weekend in Singapore, waarbij hij moet toegeven dat het team nog niet helemaal de oorzaak kent.

De coureurs maken zich op voor de race in Japan. Red Bull Racing kan constructeurskampioen worden, mits het één punt meer scoort dan het team van Mercedes. Vorig jaar wist Max Verstappen zijn kampioenschap op het circuit in Suzuka veilig te stellen, al wist niet iedereen - inclusief de Nederlander zelf - dat de titel op dat moment binnen was.

Red Bull gaat voor winst

"Dat [overwinning red.] is natuurlijk wel het doel. We weten nog niet helemaal zeker wat er nu precies allemaal misging in Singapore. We hebben een aantal ideeën, maar dit circuit is wel echt anders. Dus we zien geen enkele reden waarom we hier niet sterk zouden zijn. Dit zou in principe één van de betere circuits voor ons moeten zijn", zo blikt Pérez vooruit op het Japanse weekend. Er is in de voorbije dagen gesproken over de verkeerde afstelling, waardoor Red Bull in Singapore niet wist te scoren. "We hebben inderdaad een aantal ideeën en dan moet je denken aan de voorbereiding van het weekend en de misinformatie die we hadden, waardoor het helemaal verkeerd ging. Dat houden we natuurlijk intern. Er zijn sterke aanwijzingen dat we het weekend hebben benaderd met de verkeerde afstelling", zo legt hij cryptisch uit.

Veelbelovende tekenen uit simulaties

Voor het weekend in Japan is Pérez in de simulator geklommen: "De auto voelde goed in de simulator en dat was in Singapore wel anders. Dus hopelijk komt dat ook zo uit op de baan." Mocht het Oostenrijkse team één punt meer scoren dan het team van Mercedes, dan is de eerste titel van 2023 binnen. "Dat zou natuurlijk erg speciaal zijn, om dat hier te doen. Voor alle Honda-fans."