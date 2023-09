Jan Bolscher

Donderdag 21 september 2023 13:15

Lewis Hamilton is van mening dat de W14 van Mercedes niet bij het grofvuil gezet dient te worden, omdat er ook tijdens een teleurstellend seizoen veel geleerd kan worden. De zevenvoudig wereldkampioen is dan ook optimistisch over 2024.

Voorafgaand aan het seizoen van 2022 brak er een nieuw tijdperk aan in de Formule 1, waarbij er nieuwe technische reglementen werden geïntroduceerd en de auto's behoorlijk op de schop gingen. Mercedes kwam met het zogeheten 'zero sidepod concept' op de proppen in de hoop de dominante jaren van het team voort te kunnen zetten, maar niets bleek minder waar. De W13 was een draak van een auto en de Duitse grootmacht werd slechts derde bij de constructeurs. Desalniettemin werd er dit jaar in eerste instantie vastgehouden aan het roemruchtige concept, maar opnieuw wist Mercedes niet te maximaliseren qua performance.

Het roer omgegooid

Inmiddels is het roer dan ook volledig omgegooid, en dat lijk tot op heden een goede zet te zijn geweest. De performance nog wat wisselvallig, maar Mercedes doet regelmatig mee om de podiumplaatsen en staat tweede - wel op aanzienlijke achterstand ten opzichte van Red Bull Racing - in het constructeurskampioenschap. Teambaas Toto Wolff vertelde onlangs dan ook dat de W14 bij het grofvuil gezet zal worden, maar daar kijkt Hamilton anders naar: "We zullen de auto natuurlijk nooit bij het grofvuil zetten. Deze auto's zijn nog steeds meesterwerken, ook als ze dat niet zijn", vertelt hij op de donderdag in Japan.

De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt: "Tweeduizend mensen hebben ontzettend hard gewerkt om dit te bouwen, en ze blijven deel uitmaken van onze historie en leercurve. Sommige onderdelen zullen we proberen te veranderen, en we proberen ons vast te houden aan het positieve, want er zijn altijd positieve punten. Met de nieuwe weg die we zijn ingeslagen is het nog veel te vroeg om er wat over te zeggen, behalve dat we optimistisch zijn over de auto van volgend jaar omdat we dat proces net begonnen zijn. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het team het de kant opstuurt die het op moet gaan. We hebben de afgelopen twee jaar veel geleerd, dus als we het volgend jaar nog niet uitgevogeld hebben, blijven we er gewoon aan werken. Maar ik hoop dat ze het hebben [uitgevogeld]."