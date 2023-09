Elena Popova

Sergio Pérez heeft nog een jaar over van zijn contract bij Red Bull Racing. Daniel Ricciardo heeft duidelijk gemaakt dat hij in 2025 graag weer naast Max Verstappen zou willen rijden. Pérez vertelt dat hij dit als atleet zijnde volkomen begrijpt en dat Ricciardo en hij nog steeds ‘goede vrienden’ zijn.

Na een sterk begin en een ondermaats middel van het seizoen voor Pérez, begon de Formule 1-wereld zich af te vragen of de Red Bull-coureur na 2024 een contractverlenging zou krijgen bij het Oostenrijkse raceteam. Tegelijkertijd liet Ricciardo weten dat hij zijn zinnen heeft gezet op het stoeltje van de Mexicaan, dat hij na 2018 inruilde voor een plek bij Renault. Nu Ricciardo weer deel uitmaakt van de Formule 1-grid met AlphaTauri, lijkt de dreiging op een stoelendans nog groter te worden. In een interview met Channel 4 deelde Pérez zijn kijk op de situatie. Hij gaf aan dat hij ‘goede vrienden’ is met de Australiër en dat het azen op een plek bij een topteam gewoon is ‘hoe het wereldje werkt’.

De mindset van een atleet

Pérez vindt het juist heel normaal dat Ricciardo zijn plek bij Red Bull wil overnemen. Wanneer er maar 20 plekken beschikbaar zijn, waarvan zijn stoeltje ‘waarschijnlijk één van de interessantste’ is, is het begrijpelijk dat iedereen dat ene plekje wilt veroveren. Hij zou dan ook nooit zeggen dat hij de Australiër hiervoor haat. ‘’Zo werkt het nou eenmaal in de sport’’, legt Pérez uit. ‘’Veel atleten zullen begrijpen wat ik bedoel’’, vervolgt hij. Volgens hem ben je als een atleet bezig met hoe je het beste uit jezelf en uit je carrière kunt halen. Daarom heeft hij alleen maar begrip voor de motivatie van Ricciardo.

Seizoen op een hoogtepunt afsluiten

Toen Pérez gevraagd werd hoe hij 2024 en daarna voor zich ziet, antwoordde hij dat dat op dit moment niet zijn focus is. Hij is nu alleen bezig met het ‘seizoen op een hoogtepunt afsluiten’. Dat zal volgens hem de toon zetten voor het volgende seizoen. Wat daarna komt ziet hij vanzelf wel. En welk team hij zou kiezen als het geen Red Bull meer is? Dat maakt de Mexicaan niet zoveel uit. Het belangrijkste is dat het ‘een winnend team’ is. ‘’Ik wil gewoon in de beste auto zitten met het beste team’’, vertelde de Red Bull-coureur lachend.